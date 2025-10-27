ブルージェイズのボー・ビシェット選手がかわいいTシャツを着て練習に参加しました。

ワールドシリーズ1勝1敗で敵地ドジャー・スタジアムに乗り込んだブルージェイズ。ビシェット選手の着用したTシャツには小さい子供が手をあげてたたずんでいる様子が描かれています。

その絵のモデルはチームメートのウラジーミル・ゲレロJr.選手です。ア・リーグ優勝決定シリーズで10安打、3本塁打を放ち打率.385を記録し、MVPに選ばれた頼れるチームメートです。

ゲレロJr.選手の親は2004年にア・リーグMVPに輝き、計8度のシルバースラッガー賞を獲得し、2018年にアメリカ野球殿堂入りを果たしたウラジーミル・ゲレロ・シニアさん。まだ小さいころに父親につれそって球場にやってきたゲレロJr.選手がヘルメットを掲げて観客の歓声に応える様子がイラストに描かれていました。

SNSでは「少年期ゲレーロTシャツ着てて草 めっちゃ欲しい笑」「あのボー・シャツは美の極みだ!!!! 10点満点中11点」とコメントが寄せられました。