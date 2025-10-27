½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥«¥®¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á? »ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Î½¸Ãæ¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢Ë¾¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÁ¡ºÙ¤Ê½¸ÃæÎÏ
¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÙ¤ÎÆ±Î½¤ÎÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«? ½¸ÃæÎÏ¤Ï°ìÅÙÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤º¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·ºî¤Î¥²¡¼¥à¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÄùÀÚ¤ËÄÉ¤ï¤ì°ì¿´ÉÔÍð¤Ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤µ¤¨À°¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ï°Õ¼±Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À
¤Þ¤º¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤È¸À¤¤¡¢Ç¾¤¬°Â¿´¤·¤Æ»×¹Í¤·È¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤ÈÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ËÃí°Õ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°¥â¡¼¥É¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½Âå¿Í¤Ï»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë»É·ã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¿È¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò3²ó¤¹¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¢5Ê¬´Ö¤À¤±¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«
¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¸Ãæ¡×¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤Ï4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë
¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤«? Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë°Õ¼±¤òÃí¤®¡¢¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êª»ö¤ò¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï²¼µ¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÆþÌç½¸Ãæ¡¡»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È°Õ¼±¤ò1ÅÀ¤ËÃí¤°¾õÂÖ
¢µÌÃ½¸Ãæ¡¡¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ë¾õÂÖ
£¼«ºß½¸Ãæ¡¡¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¤Ðíâ×½¸Ãæ¡¡Á´ÂÎ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ°ºî¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¡û¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä?
ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Ë½Ö»þ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¾ðÊó¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¤êÂç¶ÉÅª¤ËÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¢£¤¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò½½Ê¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤º¡¢¡¤ÎÆþÌç½¸Ãæ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÇ§¼±¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë
4¤Ä¤Î½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾õÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó½èÍý¤ÎÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¡¼¥É¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éµá¤á¤ëÀ®²Ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸ÃæÎÏ¤Î¥â¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸°¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á
3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤¤È¤Ï
½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó
3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î°ì¤Ä¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤¿½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ýÂ³ÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡û¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó
3¤Ä¤á¤¬¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿½¸Ãæ¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½ÅÍ×
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»?
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûºÇ¤âÍýÁÛÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ï?
½¸ÃæÎÏ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤â¤ËÅ¬ÅÙ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤âÆ¯¤¯¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Î¤È¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ï¹â¤¯»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤¹½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊª»ö¤ò³Ú¤·¤àÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÃí¤¤¤ÀÂÐ¾Ý¤ò¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ö¤È¤¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò»Å»ö¤ä³Ø¤Ó¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ç¤âÈ¯´ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´î¤Ó¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Á¤ÎÎÉ¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
¼Á¤ÎÎÉ¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤È½¸Ãæ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÅÖ¿ð¿Í ¤¢¤ª¤È¤ß¤º¤È ±þÍÑ¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤òÃæÂà¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎUCLA¤Ë¤Æ¿À·Ð²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢2012Ç¯¤ËÂ´¶È¡£µ¢¹ñ¸å¡¢DAncing Einstein¤òÀßÎ©¡£Ç¾ ¡ß¶µ°é ¡ßIT¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð²Ê³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò¿Íºà³«È¯¤ä¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ø4 Focus¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡£ ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ËÜµ»ö¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢Ë¾¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é½¸ÃæÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÙ¤ÎÆ±Î½¤ÎÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«? ½¸ÃæÎÏ¤Ï°ìÅÙÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤º¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·ºî¤Î¥²¡¼¥à¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÄùÀÚ¤ËÄÉ¤ï¤ì°ì¿´ÉÔÍð¤Ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤µ¤¨À°¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ï°Õ¼±Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À
¤Þ¤º¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤È¸À¤¤¡¢Ç¾¤¬°Â¿´¤·¤Æ»×¹Í¤·È¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤ÈÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ËÃí°Õ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°¥â¡¼¥É¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½Âå¿Í¤Ï»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë»É·ã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¿È¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò3²ó¤¹¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¢5Ê¬´Ö¤À¤±¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«
¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¸Ãæ¡×¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö½¸Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤Ï4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë
¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤«? Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë°Õ¼±¤òÃí¤®¡¢¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êª»ö¤ò¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï²¼µ¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÆþÌç½¸Ãæ¡¡»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È°Õ¼±¤ò1ÅÀ¤ËÃí¤°¾õÂÖ
¢µÌÃ½¸Ãæ¡¡¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ë¾õÂÖ
£¼«ºß½¸Ãæ¡¡¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¤Ðíâ×½¸Ãæ¡¡Á´ÂÎ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ°ºî¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¡û¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä?
ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Ë½Ö»þ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¾ðÊó¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¤êÂç¶ÉÅª¤ËÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¢£¤¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò½½Ê¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤º¡¢¡¤ÎÆþÌç½¸Ãæ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÇ§¼±¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë
4¤Ä¤Î½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾õÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó½èÍý¤ÎÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¡¼¥É¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éµá¤á¤ëÀ®²Ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸ÃæÎÏ¤Î¥â¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸°¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á
3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤¤È¤Ï
½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó
3¤Ä¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î°ì¤Ä¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤¿½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ýÂ³ÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡û¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó
3¤Ä¤á¤¬¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¾ð¤ä³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿½¸Ãæ¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½ÅÍ×
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»?
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûºÇ¤âÍýÁÛÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ï?
½¸ÃæÎÏ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤â¤ËÅ¬ÅÙ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤âÆ¯¤¯¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Î¤È¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ï¹â¤¯»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹
ÍýÁÛÅª¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤¹½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹
¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊª»ö¤ò³Ú¤·¤àÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÃí¤¤¤ÀÂÐ¾Ý¤ò¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ö¤È¤¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î½¸Ãæ¾õÂÖ¤ò»Å»ö¤ä³Ø¤Ó¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ç¤âÈ¯´ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´î¤Ó¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Á¤ÎÎÉ¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
¼Á¤ÎÎÉ¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤È½¸Ãæ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¡Ö»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÅÖ¿ð¿Í ¤¢¤ª¤È¤ß¤º¤È ±þÍÑ¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤òÃæÂà¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎUCLA¤Ë¤Æ¿À·Ð²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢2012Ç¯¤ËÂ´¶È¡£µ¢¹ñ¸å¡¢DAncing Einstein¤òÀßÎ©¡£Ç¾ ¡ß¶µ°é ¡ßIT¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð²Ê³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò¿Íºà³«È¯¤ä¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ø4 Focus¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡£ ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é