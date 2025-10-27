谷まりあ、ミニスカ×革ジャケットの秋コーデから美脚スラリ「おしゃれ上級者」「大人の魅力」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】モデル・タレントの谷まりあが26日、自身のInstagramを更新。革のジャケットにミニスカートを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】30歳モデル、美脚際立つ上級者コーデ
谷は「寒くなりましたね 暖かくしてね」と、黒の革ジャケットに「ルイ・ヴィトン」のベージュのニットスカートを合わせたコーディネートを公開。ミニ丈のスカートからは、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「美しい」「大人の魅力」「おしゃれ上級者」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳モデル、美脚際立つ上級者コーデ
◆谷まりあ、美脚のぞく秋コーデ公開
谷は「寒くなりましたね 暖かくしてね」と、黒の革ジャケットに「ルイ・ヴィトン」のベージュのニットスカートを合わせたコーディネートを公開。ミニ丈のスカートからは、スラリとした美しい脚がのぞいている。
◆谷まりあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「美しい」「大人の魅力」「おしゃれ上級者」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】