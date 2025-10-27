節約のつもりが“逆に損”してる人が多い？ よくある3つの“やりすぎ行動”

その1：過度な食費カット＝健康・将来コストを高める行為

節約の一環として「食費を減らそう」という意識は自然なことです。しかし、食費を削り過ぎると、かえって損を招くことがあります。

例えば、安い加工食品や菓子パン、炭水化物中心の食事になり、野菜やたんぱく質が不足すると、体調を崩しやすくなり、将来的に医療費がかかったり、仕事を休むリスクにつながったりする可能性があります。

また、誰かが我慢すればという家庭の節約も、家族内の満足度や関係性に影響を与えるおそれがあります。例えば、子どもには栄養のある食事を用意して自分は我慢、というパターンが長続きせず、節約がストレスになってしまうというケースもあります。

具体的な改善策としては、食材のロスを減らす工夫（冷凍保存・使い切り食材）や、栄養バランスを意識して「少し手間をかける」ことで長期的な健康と支出減につながることを知っておくことが重要です。「節約＝我慢」ではなく、「必要な質を保ちながら支出をコントロールする」ものだと捉えましょう。



その2：安さだけでモノを選ぶ＝“安物買いの銭失い”になる危険

「とにかく安い方がいい」と、価格だけでモノやサービスを選んでいませんか？ この選び方は、短期的には支出を減らせても、長期的には余計な出費や手間を生む原因になる可能性があります。

例えば、100円ショップなどで安い日用品を買っては壊れて買い替えを繰り返す、安価な家電を選んで結果的に電気代が高くつく、といった事例です。

また、物価高の時代には単に“安さ重視”だけでは通用せず、「長く使えるか・性能はどうか・メンテナンス費用がかからないか」という視点がより重要になります。

改善策としては、価格だけでなく「耐久性・使い勝手・メンテナンスコスト・レビュー」を総合的に考えることです。結果的に、買い替え頻度が少なく、支出が減る“良い買い物”につながるでしょう。節約の本質は「安く買う」ではなく「賢く買う」なのです。



その3：手間・時間をかけ過ぎる節約＝効率を失って本末転倒になる

「少しでも安く！」「少しでも貯めよう！」という意識から、スーパーを何件も回ったり、ポイント還元をうたうキャンペーンを追いかけたり、家計簿を毎日細かく付けたりといった行動は、一見“努力している”ようですが、時間・手間・ストレスという見えないコストを招きかねません。

実際、「スーパーをはしごして数円の違いでも時間・交通費を使ってしまった」というケースもあります。

また、節約そのものがストレスになってしまうと、精神的な負担から“リバウンド消費”を招く可能性もあります。結果的に節約効果が帳消しになることもあるかもしれません。

改善にあたっては、「どこに時間をかけるか」「何を簡略化するか」を見直すことがポイントです。例えば、家計簿は毎日細かく付けるよりも週1回、アプリを使えば時間を節約できます。

スーパーは1店舗に絞る、ポイントは必要な買い物だけ追うなど、自分にとって“継続できる範囲”を設定することが大切です。節約は「続けること」が成功の鍵なのです。



まとめ：本当に得する節約とは何か

節約が“逆に損”になってしまう典型的な3つの行動、「食費を削り過ぎる」「安さ優先で質を落とす」「時間と手間をかけ過ぎる」について見てきました。いずれも、節約そのものを目的化してしまい、本来の「豊かに暮らすため」「将来に備えるため」という目的を見失った結果です。

本当に得する節約とは、生活の質を維持しながら、無駄をなくし、自分にとって価値ある支出を選ぶこと、そして続けられる仕組みをつくることです。

例えば、栄養バランスのある食事を心がけつつ冷凍保存を活用する、価格だけでなく耐久性を意識してモノを選ぶ、家計管理を簡単に済ませて時間を無駄にしないといった小さな“見直し”が、長期的には大きな成果を生むでしょう。

「節約＝我慢」ではなく、「節約＝賢い選択」と捉えて、今日から少しずつ、自分の習慣を振り返ってみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー