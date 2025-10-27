新百合ヶ丘の大型ショッピングモールでバービーが号泣した理由

誰かが1曲歌うわけでもなく、私がネタをやるわけでもない。こんな中で本当に人は来てくれるのだろうか――。

こんな悩みを抱えていたのはフォーリンラブのバービーさん。「女性特有の悩みを技術で解決に近づける」意味の「フェムテック」はかなり進化をしている。しかし知識がなく「生理でつらいのは我慢するしかない」と思う人も多い。そんな状況を打破したいと、バービーさんがフェムテックの試供品を配布するイベントを企画したのだ！

以前フェムテックイベントに呼んでくれたLy:setさんに連絡をすると、かなりの熱量での返信があり、協賛企業も募ってくれたという。

場所は2024年、新百合ヶ丘にリニューアルオープンしたショッピングモール「新百合丘オーパ」に決まり、100名分のサンプルもゲット！

しかし、日が近づくにつれ、バービーさんは「本当に人は来てくれるのか」と不安になっていった。後編では当日のことをお伝えする。

当日の朝、ちょっとした夫婦喧嘩

当日の朝、そんな不安な気持ちが意外な形で漏れ出てしまったのか、夫とちょっとしたことで喧嘩になった。

「そんなことでイライラしてるんだったら、今からでもイベントのためになること考えたらどうだ？」

──おかげで気合が入った気がした。

会場は新百合丘オーパ。駅から徒歩1分の商業施設だ。

到着すると、すぐYouTubeの撮影隊がカメラを回して待っている約束だったので、メイクをばっちり決めて正面玄関からカメラを回しながら入っていった。

下見もできていなかったので、配布場所の位置関係やお客さんの導線も確認しておきたかった。

すると、まさかのまさか、すでにお客さんが10人ほど並んで待っているではないか。

この時点でイベント開始2時間前である。

Ly:setさんの担当者と合流して聞いてみると、開店前から並んでいる人もいるという。

それを聞いて、「20人来るかどうかもわからない」と不安だった私は、この日1番の涙を流してしまった。イベント前なのにもかかわらず。

もしかすると、思ったより来てくれるかもしれない。

何より、高いモチベーションで待ってくれている人がいることに感動した。

心優しい人たちが…

こんな言い方をすると良くないかもしれないけれど、待ってくれていた方々は心優しい、崇高な魂を持った人たちだなと、目を見てすぐわかった気がする。

「わー！」とか「バービーちゃーん！」とか声をかけるでもなく、感動している私を、まるで泥だらけの子犬を見るような、「クスリ」と「大丈夫かな」が入り混じったような視線で包み込んでくれていた。

フォロワーさんが優しくて、なんだか誇らしい気持ちになる。

とはいえ、いただいたサンプルは100人分。10人並んでいるだけではまだまだ安心できない。

急いで協力してくださる企業12社との打ち合わせに入る。

そのとき、一緒に長らく女性の体についてのYouTubeを作ってきた仲間も駆けつけてくれた。施設の入り口の写真を撮ってきてくれたらしい。

そこには、3列にも折り重なるほどの列ができていた。

一度涙腺が緩むと締まりが悪くなるもので、またそれを見て号泣。

なぜかYouTubeスタッフやマネージャーまでつられて一緒に涙する始末。

イベントはまだ始まっていない。

ほぼ全員がうるっとしたころ、イベント開始の時間となってしまった。

商品の説明を生配信してから手渡しの予定が

急いでサンプル配布場所へ。

正面玄関入ってすぐの、2階まで吹き抜けになっている小さな広場。

今回はYouTubeやInstagramで12社分の商品説明を生配信してから、サンプル手渡しとなる。

ところが、序盤で早速トラブル。

生配信の音声が約7分間、不安定だったのだ。

前途多難と思われたが、なぜか会場のボルテージが上がっているのが肌に伝わってきた。

告知をみたのではない、通りすがりの人たちが「なんだなんだ」とざわついてくれたのがよかったのかもしれない。

「全く関係ない人たちを巻き込みたい」我々としてはありがたい反応だ。

配信ではおちゃらけパートこそ機材トラブルでほとんど無音になってしまったが、「試すのがハードル高い人たちにこそ届けたい」との思いを込めて、企業を口説き、無料サンプルを集めてきた経緯を話した。

「まずは触れてみることから始めよう」そんなメッセージを、通りすがりの人たちにも向けて伝えたつもりだ。

玄関外まで列が…

生配信も終わり、いよいよサンプル配布。

一人ひとりお話をして、写真を撮って、サンプルが入った袋をお渡しする。

1人を渡し終えるころには、玄関の外まで列ができているのがわかった。

ここからは本当にキラキラした時間だった。

お一人ずつの様子が心に入り込んでくる。

ラジオのリスナーさん、同じ時期に出産をされた方、妊活に励んでいた方、これからフェムケアを発信していきたい方、茨城からわざわざやってきてくれた方、お子さん連れ、ご夫婦、カップル、通りがかりの方……。

普段ライブやイベントをほとんどやらない私は、こうやって直接おしゃべりする機会がほとんどない。

だからこそ、リアルに一人ひとりの人生を感じることができて、心の底から温まった。

最初は100人集まるか心配だったが、仲間のひとりが知らない間に整理券を作って配ってくださっていたらしい。

みんな初めての経験。

むしろ予定時間内に全員配布できるのか、この状況に焦った。

現場マネージャーさんも「バービーさん、テンポアップしていきましょう！」と、どんどん巻きに入る。

後半に差しかかるころには熱気もどんどん増していき、こちらのスタッフ陣の目もランラン……いや、ギラギラ。

興奮が真冬の牛から出る湯気みたいに立ちのぼっていた。

この相乗効果・相互作用、たまらなく嬉しい。

結果、マネージャーさんがせかしすぎたことで、オーバーするかと思ったが、時間が巻きで終わるという事態に。

すべて配り終えると、吹き抜けで見守ってくれていた方々、遠巻きで待っていてくれた方々、通りすがりの人たちがパラパラと拍手を送ってくれた。

そのパラパラは少しずつ大きくなり、大拍手とはいかないまでも「中拍手」くらいにはなった。

何もないイベントだったけど、高揚感は作れたのかもしれない。

そんな達成感で控え室に戻ると、夫が娘を連れてきてくれていた。

娘の姿を見て、またこみ上げるものがあった。

誰かのためじゃなく、自分のための体を自分で決定してほしい。

そんな気持ちが伝わるといいなと思って開いたイベント。

そこには、誰に言われたわけでもなく、自分の意思でやってきてくれたたくさんの女性たちがいた。

この素敵な好循環の先に、未来の女性、今の子どもたちがあるのかもしれないと思うと、しっかりとこの活動を続けていかなければと思えた。

出産して10年、初めて自分のために時間を使った

そんな折、こんなDMが届いた。

＊＊＊

バービーさん、はじめまして！

先日イベントに参加させていただきました。バービーさんと同い年です。

子どものためにアンパンマンやミッキーに会うための時間はたくさん使いましたが、自分の会いたい人に会うために、自分の時間を使って並んで会いに行く──それを上の子を出産してから10年、初めて体験しました！

今回、自分のための時間を使ってフェムケアイベントに参加したことで、何か自分の中で解き放たれた気がしました。

「母だから我慢しなきゃ」「もうおばさんだから」と、女性である私を置いてけぼりにしていました。

妻でも母でも、いつも自分の思いを素直に発信しているバービーさんを拝見していて、いつも元気をもらっていました。

そのご本人にお会いできて、パワーをたくさん頂きました！

たくさんのお土産をいただいて、世の中にはこんなに女性のことを考えて作られたものがたくさんあるんだと知りました。

「母でもおばさんでも、自分のケアに時間もお金も使っていいんだ」と勇気をもらいました。

きっと今回のイベントに行かなければ、スキンケアひとつにしても今までと同じものを使い続けていたと思いますが、「いまの自分に合うものはなんだろう」と調べて試しています。

月経の質が変わってきたのも気になっていたのですが、「月に一度我慢すればいいだけだし…」と後回しにしていましたが、婦人科にも行ってきました！！

バービーさんのおかげで、自分のことをより大事にしようと思えるようになっています！！

イベントを企画してくださり、本当にありがとうございました。

応援しています。大好きです♥

★バービーさんが読んでくださることを願って…★

＊＊＊

配りたかったのは「自分をいたわる勇気」

女性は、生まれてからずっと「誰かのため」という役割を背負わされ続けている。

生理は未来の赤ちゃんのため、家事力は未来の家族のため、綺麗でいることはパートナーのため。

こうしたことを無意識に背負ってしまっている女性は多いと思う。

だから日本の女性は、「自分で決定して、自分のために生きること」が苦手なのではないだろうか。

自分の体を見直すことが、その第一歩になる。

結局のところ、一番配りたかったのは、“自分をいたわる勇気”だったのかもしれない。

まだまだおばさん、配ります。全国津々浦々まで。

