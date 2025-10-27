『ふたりソロキャンプ』第17話 結衣のキャンプギアの相談に乗る
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第17話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月30日（木）放送の第17話「ワタシがもらっても、問題ないよね？」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第17話：ワタシがもらっても、問題ないよね？ あらすじ＞
アウトドアブランドが集結している商業施設に来た厳が、大好きなキャンプギアを物色していると、偶然、結衣と鉢合わせる。強引な結衣に押し切られ、軽量なキャンプ道具についての相談に乗るはめになった厳だったが、ギアのこととなると真剣かつ饒舌になってしまう。そのまま結衣の買い物に付き合わされた厳は、つい雫と ”ふたりソロキャンプ” をしていることを話してしまう。
＞＞＞第17話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月30日（木）放送の第17話「ワタシがもらっても、問題ないよね？」のあらすじと先行カットが公開された。
アウトドアブランドが集結している商業施設に来た厳が、大好きなキャンプギアを物色していると、偶然、結衣と鉢合わせる。強引な結衣に押し切られ、軽量なキャンプ道具についての相談に乗るはめになった厳だったが、ギアのこととなると真剣かつ饒舌になってしまう。そのまま結衣の買い物に付き合わされた厳は、つい雫と ”ふたりソロキャンプ” をしていることを話してしまう。
＞＞＞第17話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会