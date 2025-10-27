【暴風警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 27日18:12時点
気象台は、午後6時12分に、暴風警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
留萌地方では、27日夜遅くから28日昼前まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■増毛町
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■苫前町
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■羽幌町
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■天売焼尻
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■天塩町
□暴風警報【発表】
27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s