気象台は、午後6時12分に、暴風警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 27日18:12時点

留萌地方では、27日夜遅くから28日昼前まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■増毛町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■小平町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■苫前町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■羽幌町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天売焼尻
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■初山別村
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■遠別町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天塩町
□暴風警報【発表】
　27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s