歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

歌いながら手料理を作成する様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「鼻歌で歌っていたつもりが、なぜかサビからオクターブ上げて歌ってしまい」 手料理作成動画に反響 「鼻歌歌いながら ２種類のおかず作るなんて素敵」





工藤静香さんは「歌詞はうろ覚えなので、すみません 鼻歌で歌っていたつもりが、なぜかサビからオクターブ上げて歌ってしまい。なんだか意地になってしまった。が、しかし高っ！」と綴ると動画をアップ。







投稿された動画では、「この半分のキャベツで、2品は作りたいところだよね。もっとできるかな?」と冒頭で語った工藤静香さんが、歌いながら、料理をしていく様子が見て取れます。





続けて「この後は真面目に黙って作り、打ち合わせに出ました。笑」「鼻歌を歌いながら、クッキングはできない人だと感じた。」と、綴っています。









この投稿にファンからは「ながら歌いがハイレベル過ぎて」・「しーちゃん、歌声が素敵すぎ」・「しーちゃん❤鼻歌歌いながら♪ ２種類のおかず作るなんて素敵です❤❤❤ロールキャベツともう一つのおかずも凄〜く美味しそうです❤絶対作って食べたいです」・「しーちゃん もはや美声 歌声 贅沢すぎた動画ありがとうございます❤」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】