日産自動車が今年4〜9月の生産・販売・輸出実績を発表しました。国内生産台数は26万7340台で前年同期比12.9％減、グローバル生産台数は144万2799台で前年同期比5.3％減となりました。

また、国内販売台数は18万5606台で前年同期比16.5％減、グローバル販売台数は153万5996台で前年同期比3.1％減です。

生産・販売ともに国内とグローバルのいずれも2年連続で前年実績を下回っていて、経営再建を急ぐ日産にとって、更なる向かい風となりそうです。

一方、日産によりますと、海外では新型の電気自動車＝EVの導入などにより、足元での生産・販売台数を伸ばしているということです。

また、今年4〜9月の日本から海外への輸出台数は15万6661台で前年同期比14.1％減、このうち北米向けの輸出は6万5086台で前年同期比25.9％減となりました。

日産は、今年4月に発動したトランプ政権による自動車への追加関税の影響を抑えるために、主力車「ローグ」の国内生産を減らし、アメリカでの生産を増やしたことなどが要因とみています。

一方、トヨタ自動車の今年4〜9月の国内生産台数は158万5622台で前年同期比3.4％増、グローバル生産台数は498万5122台と前年同期比6％増となりました。

また、グローバル販売台数は526万7216台で前年同期比4.7％となり、4〜9月の販売台数として過去最高を更新したということです。

トヨタは、北米や中国での生産や販売が好調だったことや、“トランプ関税”の影響を避けるために駆け込み需要があったことが要因とみています。