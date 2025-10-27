クマ被害が相次ぐ異常事態を受け、鈴木知事は、駆除や捕獲に関わる対応に、自衛隊からの支援を得たいとの考えを明らかにし、28日、国に要望を行うことになりました。



鈴木知事は、自衛隊が銃などを使って、直接的に駆除に関わることは想定せず、捕獲用のおりの運搬や設置などを担ってもらいたい考えです。



鈴木知事は、26日、自身のSNSで、クマ対応に自衛隊の派遣ができないかどうか、国に検討を要望するとの考えを明らかにしていて、27日午後、その真意について、報道機関の取材に応じました。





鈴木知事「各市町村で編成してます駆除実施隊、マンパワーも限界にきています。県・市町村・県警、みんなで力を合わせて対応をしているところですけども、私たちの力だけではもうその範囲を超えている状況になりましたので、これは自衛隊の力をお借りしたいと」鈴木知事は28日午前、防衛省を訪れ、自衛隊を統括する防衛省のトップ小泉大臣との面会を予定しています。鈴木知事は、新たな政権が発足したことが、今のタイミングでの要請を決めた一つのきっかけだと説明しています。鈴木知事「少し前まで政権の枠組みも総理大臣も誰になるかわからない状況でありましたので動きようもなかった」「防衛大臣になられたのが小泉進次郎さん。実は昨晩も電話で対話しておりますけども。前例にとらわれないで行動できる方になりましたし、他方でこの秋田県の状況はずっと限界近い状況を迎えておりましたので。これはもうお願いするしかないなと思い立ったところです」クマへの対応をめぐり、自衛隊員は具体的にどのような任務にあたる可能性があるのか？所属する部隊によっては、自動小銃を使った実弾射撃の訓練も行う自衛隊。ただ、自動小銃は、有害鳥獣を駆除する目的には適さず、隊員たちも、猟銃を扱う訓練は行っていません。鈴木知事は、自衛隊の活動について定めた、「自衛隊法」でも、銃は使えないことになっていると説明しています。鈴木知事「私が要望に行くということを発表してからですね、そうした（銃の使用の）期待をされているのかなと思われる反応もちらほらありますけども、現行法律のもとでは自衛官が武器を持ってクマを駆除するということはできない。それは変わりありませんので、あくまで今まで駆除をやっている皆さんのサポートをしっかりしていただきたい。そういうお話です」鈴木知事は、自衛隊に、捕獲用のおり運搬や設置のほか、駆除したクマの輸送などを担ってもらいたい考えです。このほか、複数の防衛省関係者によりますと、自衛隊は、クマが人里に来ないための対策のほか、住民の輸送、情報収集も担うことを想定していて、現在、内部で調整を進めているということです。