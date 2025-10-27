『庄司浩平写真集 だから、ぼくは』（KADOKAWA／10月28日発売）が発売前に重版が決定した。

「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役を務め、ドラマ「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役で出演するなど、ブレイク中の俳優・庄司浩平。庄司の写真集『だから、ぼくは』が、発売前に重版が決定した。

今作は自身も小説作品を発表するなど、文学を愛する庄司本人が書き下ろした文章をもとに撮影テーマを設定。セルフプロデュース形式で物語が繰り広げられる一冊となっている。

同書の情報解禁、予約開始後から大きな反響を呼びAmazonほかオンライン書店のランキングで1位を獲得し、発売前の重版が決定した。

重版に合わせて庄司は「発売前重版、なかなかないことのようで、僕としてはあまり実感がないんです（笑）。発売前にも関わらず、本当に多くの皆さまに『手に取りたいな』と思っていただけたことは光栄です。その期待を裏切らない良いものになったと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）