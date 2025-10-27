『樋口久子 三菱電機レディス』の主催者推薦選考会開催 山路晶、横峯さくらら9人に出場権
＜樋口久子 三菱電機レディス 事前情報◇27日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞31日（金）から開催される国内女子ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」の主催者推薦選考会が27日に武蔵丘GCで行われた。18ホールストロークプレーの結果、上位9人が本戦の出場権を獲得した。
【写真】山路晶さんがドレスアップしました
6アンダー・首位通過を果たした山路晶は、「きょうはティショットがあまり当たっていなかったところもあったので、しっかり修正して、本戦では優勝できるように頑張ります」と意気込んだ。同じくトップで出場権を獲得した小野祐夢は「本戦では、最終日にアウトコースからスタートできる位置で予選を通過したい。トップ10に入れるように頑張ります」とコメントした。ツアー通算23勝の横峯さくらは4アンダー・5位で突破。「春先や夏頃に比べると、だいぶ調子が良くなってきています。本戦では3日間アンダーパーで回り切りたいですし、ボギーを打たないゴルフをやっていきたいです。上位で戦えるように頑張ります」と気合いを入れた。【本戦出場権獲得者】1位：山路晶（-6）1位：小野祐夢（-6）3位：岩永杏奈（-5）3位：戸高玲奈（-5）5位：横峯さくら（-4）6位：伊藤せあら（-3）6位：中野恵里花（-3）6位：神谷もも（-3）6位：井上蒼海奈（-3）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
