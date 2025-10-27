『第58回 日本作詩大賞』ノミネート発表 18曲【一覧】 BSテレ東で12月6日生放送
BSテレ東で12月6日に生放送（後6：30〜9：54）される『第58回 日本作詩大賞』（日本作詩協会）のノミネートが、27日に発表された。司会は徳光和夫、中原みなみアナウンサーが務める。
【写真】作詩家・幸耕平氏と肩を寄せ合う純烈・白川裕二郎
■第58回 日本作詩大賞 ノミネート作品（五十音順）
「あなたの口ぐせ」作詩：さわだすずこ／歌手：川中美幸
「歌だよ!人生」作詩：水木れいじ／歌手：中村美律子
「運命の夏」作詩：売野雅勇／歌手：辰巳ゆうと
「大阪恋しずく」作詩：かず翼／歌手：水森かおり
「朧」作詩：松井五郎／歌手：市川由紀乃
「祇園闇桜」作詩：石原信一／歌手：三山ひろし
「北の断崖」作詩：麻こよみ／歌手：山内惠介
「恋の終止符」作詩：田久保真見／歌手：大月みやこ
「こころの声」作詩：日野浦かなで／歌手：二見颯一
「津軽三味線物語」作詩：吉幾三／歌手：彩青
「Nina」作詩：吉幾三／歌手：真田ナオキ
「二枚目気取り」作詩：麻こよみ／歌手：吉幾三
「秘密の花」作詩：売野雅勇／歌手：梅谷心愛
「夜香蘭」作詩：水木れいじ ／歌手：丘みどり
「Fun! Fun! Fun!」作詩：後藤康二（ck510）・S-H-Y／歌手：新浜レオン
「二人だけの秘密」作詩：松井五郎／歌手：純烈
「身勝手な女」作詩：麻こよみ／歌手：青山新
「雪唄」作詩：木村竜蔵／歌手：木村徹二
【写真】作詩家・幸耕平氏と肩を寄せ合う純烈・白川裕二郎
■第58回 日本作詩大賞 ノミネート作品（五十音順）
「あなたの口ぐせ」作詩：さわだすずこ／歌手：川中美幸
「歌だよ!人生」作詩：水木れいじ／歌手：中村美律子
「運命の夏」作詩：売野雅勇／歌手：辰巳ゆうと
「大阪恋しずく」作詩：かず翼／歌手：水森かおり
「朧」作詩：松井五郎／歌手：市川由紀乃
「祇園闇桜」作詩：石原信一／歌手：三山ひろし
「北の断崖」作詩：麻こよみ／歌手：山内惠介
「恋の終止符」作詩：田久保真見／歌手：大月みやこ
「こころの声」作詩：日野浦かなで／歌手：二見颯一
「津軽三味線物語」作詩：吉幾三／歌手：彩青
「Nina」作詩：吉幾三／歌手：真田ナオキ
「二枚目気取り」作詩：麻こよみ／歌手：吉幾三
「秘密の花」作詩：売野雅勇／歌手：梅谷心愛
「夜香蘭」作詩：水木れいじ ／歌手：丘みどり
「Fun! Fun! Fun!」作詩：後藤康二（ck510）・S-H-Y／歌手：新浜レオン
「二人だけの秘密」作詩：松井五郎／歌手：純烈
「身勝手な女」作詩：麻こよみ／歌手：青山新
「雪唄」作詩：木村竜蔵／歌手：木村徹二