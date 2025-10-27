春場所での新入幕以来、4場所連続11勝した安青錦（21＝安治川部屋）が九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）番付発表で新関脇に就いた。

所要13場所の新関脇は年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）では小錦の14場所を抜き最速。序ノ口デビューから負け越しなしでは91年夏場所の曙以来となった。「素直にうれしい。強い人たちしか上がれないところ」。福岡県久留米市の部屋での記者会見。関脇という地位への印象を語る一方、「（番付表には）もっと大きな文字がある。目指しているところじゃない」とさらなる上の番付、大関獲りを見据えた。

1年前はまだ新十両だった。幕内での4場所連続11勝だけでなく、十両も10勝、12勝の2場所で通過。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）自身、「（1年で）ここまで来れると思ってなかった。自分自身、ビックリしているところはある」と語る、スピード出世を実現した。

その原動力として、相撲中心の生活を送っていると40歳まで現役だった師匠が太鼓判を押す。師弟で酒を飲みに行っても「2人で相撲の話になる」。会見終わりに「きょうも久留米に飲みに行くか？」と誘うと、「師匠と飲みに行くのが好きなんで」。師弟は朝の稽古だけでなく、夜も相撲談義で大関獲りに備えるのだろう。