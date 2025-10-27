ついに完結！『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』2026年4月24日から全国200館規模で公開！第１弾キービジュアル＆予告映像公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

26日、京都市勧業館 みやこめっせで行われた『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』にて、シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』が2026年4月24日に全国200館規模で公開されることが発表された。また第１弾キービジュアルと予告映像、さらにムビチケ情報が公開された。

『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。2015年4月にTVアニメ1期の放送を開始してから、TVアニメを３期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など５本を制作し、今年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。美しく色鮮やかな映像や楽曲、コンクールで全国金賞を目指し切磋琢磨する北宇治高校吹奏楽部のひたむきな姿が視聴者に大きな感銘を与え、話題となった。

発表された第１弾キービジュアルは主人公の黄前久美子とその友人・高坂麗奈が凛とした表情で立ち、その背後には歴代部長と副部長の後ろ姿が描かれる。キャッチコピーは「この軌跡が、次の曲になる」。彼女たちが歩んできた軌跡が”次の曲”になり繋がっていく。そんな部活ならではの刹那性と連続性が力強く且つエモーショナルに表現されたビジュアルになっている。

そして予告映像ではTVシリーズ3期では描かれていない舞台袖の新規カットが使用されており、期待が膨らむ。

BGMはTVシリーズ第1期にて久美子が号泣しながら悔しさを吐露するシーンで印象的に使われる「地獄のオルフェ」（別名「天国と地獄」）。ここにかつての先輩たちの全国大会金賞に対する想いの詰まったセリフが乗っかる。

久美子が在籍した２年間、北宇治高校吹奏楽部は目標である全国大会金賞を達成することは出来ず、たくさんの悔しい経験をしてきた。この悔しさ、そして先輩たちの想いを抱え、久美子にとって最後のコンクールが始まる。

久美子や麗奈の決意や青春の熱量があふれる映像になっている。

さらに第１弾キービジュアルを使用したムビチケが10月31日に各劇場や通販サイトにて発売決定した。ムビチケを１枚購入すると『“ストリート”で舞い上がる高揚感！』クリアファイル(全4種ランダム／A4サイズ)が１枚もらえるとのこと。クリアファイルのイラストはキャラクターデザイン・池田和美による描き下ろしで、普段は見られないストリートコーデに身を包んだキャラクターたちがかわいく描かれている。ここでしか手に入らないアイテムなので、お見逃しなく。

公開日・新ビジュアル・予告が公開され、ますます期待感が高まる『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』。ムビチケをゲットしつつ、続報を楽しみに待とう。

●作品情報『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』2026年4月24日 ROADSHOW

＜イントロダクション＞

ついにシリーズ完結！！！

この軌跡が、次の曲になる――

吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。

『最終楽章』は、10年間、京都アニメーションの制作チームを率いてきた石原立也が総監督を、そして共にシリーズの要を担ってきた小川太一が監督を務める。

京都アニメーションによる本編カットのブラッシュアップはもちろんのこと、花田十輝がシナリオを新たに執筆し、新作シーンも多数追加。TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンも盛り込んだ、『最終楽章』の名に相応しい劇場作品をスタッフ一丸となって届ける。

10年の軌跡――その先へ。

アニメ『響け！ユーフォニアム』集大成となる最後の1年の幕が上がる。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は2026年4月24日（金）公開！

【CAST】

黄前久美子：黒沢ともよ

加藤葉月：朝井彩加

川島緑輝：豊田萌絵

高坂麗奈：安済知佳

黒江真由：戸松 遥

塚本秀一：石谷春貴

釜屋つばめ：大橋彩香

久石 奏：雨宮 天

鈴木美玲：七瀬彩夏

鈴木さつき：久野美咲

月永 求：土屋神葉

剣崎梨々花：杉浦しおり

釜屋すずめ：夏川椎菜

上石弥生：松田彩音

針谷佳穂：寺澤百花

義井沙里：陶山恵実里

滝 昇：櫻井孝宏

【STAFF】

原作：武田綾乃(宝島社文庫『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章』)

監督：小川太一

総監督：石原立也

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：池田晶子、池田和美

総作画監督：池田和美

楽器設定：郄橋博行

楽器作画監督：太田 稔、丸木宣明

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

撮影監督：郄尾一也

３D監督：山本 倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

音楽協力：洗足学園音楽大学

演奏協力：プログレッシブ！ウインド・オーケストラ

吹奏楽監修：大和田雅洋

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：『響け！』製作委員会2024

配給：松竹

Ⓒ武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

