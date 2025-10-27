27日朝は福岡県内の各地で、今シーズン一番の寒さとなりました。日中に25℃以上の夏日があった先週とは一転、今週は秋が深まる気配です。



■八木菜月アナウンサー

「午前8時すぎの福岡市・天神です。道行く人を見ますと、長袖姿の人やコートを着た人の姿も多く見られます。」



首元にマフラーを巻きつける人や、ズボンのポケットに両手を入れて歩く人の姿。福岡市中央区の27日朝の最低気温は17.2℃となりました。県内の最低気温は、八女市黒木町で10.8℃、朝倉市で11.0℃などとなり、8つの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。





■街の人「今までより少し寒いなと朝感じたので、ジャケットを羽織ってきました。」

かじかんだ手をさする男性は。



■街の人

「寒いですね。肌寒いです、ちゃんと。寒暖差が激しすぎて、えっという感じです。」

26日までの1週間、福岡市中央区の最高気温と最低気温は平年より高い日が多くなりました。暦の上ではすっかり秋のはずですが、25℃以上の夏日を記録した日もあります。

一転して今週は、寒気などの影響で先週より気温が下がり、秋が深まる気配です。福岡管区気象台によりますと、28日と29日は27日より最低気温が下がる見込みです。



ただし、再び来週半ばから、最高気温が平年より高くなる日が続く予想で、気温差に注意が必要です。