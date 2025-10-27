JBL PartyBox 720

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのパーティースピーカーで、シリーズ史上最大の800W大出力を実現した「JBL PartyBox 720」を10月31日から順次JBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。直販価格は148,500円。

ダンスや各種イベント、お祭り、演説などでの使用も想定したハイパワーモデル。800Wの出力で、「バスケットボールコート一面を1台でカバーできる大迫力のJBLプロ・サウンドを実現」したという。

24cmウーファーを2基、30mmツイーターを2基搭載し、計4基のパワーアンプで各ユニットを個別駆動。抜けの良い高域から深みのある低域までを力強く再生する。

パーティースピーカーの特長でもある音楽に合わせてシンクロする近未来的なライティング機能も備え、視覚的にも会場を盛り上げる。

新たに、最大15時間の連続再生に対応する大容量バッテリーを搭載。10分の急速充電で約2時間再生が可能になり、長時間のイベントや屋外利用でも使えるという。

接続面ではAuracastに対応し、同モデル2台でのワイヤレスステレオ再生に加え、対応機種を複数台連携させることで、会場を包むようなサウンドを実現。

XLR対応のコンボジャックを2基搭載しているため、ギターやマイク・DJ機器などと接続できる。AUX入力端子も搭載。本体のUSB-C経由で、サブスクやカラオケアプリの音楽をロスレス再生することも可能。

可搬性・耐久性にも配慮し、人間工学に基づくハンドルと堅牢なホイールを採用。屋内外での移動がしやすく、安定感のある設計により持ち運びも設置作業の負担も軽減。防沫性能はIPX4に対応、突然の雨やプールサイドなど水はねが想定される環境でも使用できる。

大容量バッテリーは交換式。外形寸法は416×406×942mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約31kg。

30日間おうちでお試し！返品無料キャンペーン

発売を記念し、JBLオンラインストアにて「30日間おうちでお試し！返品無料」キャンペーンを実施。期間は2025年10月31日～11月30日購入分まで。応募期間は12月29日まで(商品到着から30日以内に連絡をした人のみ対象)

購入後、30日間実際に使用でき、満足できない場合は理由に関わらずハーマンが送料負担で返品できる。サイズ感や音質を確認したいというユーザーにオススメとのこと。詳細はキャンペーンページを参照のこと。