　モデルの古畑星夏（29）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。ほっそりウエスト際立つ黒水着姿を公開した。

　ロサンゼルスに滞在している古畑は「まだプール入れたのと水着着れたの嬉しい　サプリには助けられてるけど　こっちでかなり食べてたので帰ったらちゃんと運動します　チートDAY幸せすぎる」とつづり、オーバーサイズのトップスから大胆に太ももの付け根をチラ見せした美脚を披露している。

　続けて、プールサイドでサングラスに黒ビキニを合わせた、引き締まった美ウエスト際立つショットや、砂の上で膝をつき美太ももを見せたショットを投稿した。

　夏が恋しくなる投稿に、丸山礼が「優勝」と反応したほか、ファンからは「ありゃ　かわいすぎ」「ヤバいくらい抜群なスタイル」「本当に美しい。この写真は、永久保存版にしたい」「クビれえぐっ」「美ボディすぎ！」「理想的なスタイル」などのコメントが寄せられている。