令和ロマン・くるまが、バングラデシュ旅行中の治安状況について本音を語った。

【映像】「正直、バスに乗った時…」くるまが驚いた出来事

10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。フランス在住のひろゆきがオンラインで参加し、バングラデシュからブータンへの縦断旅を振り返る特別番組だ。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

生配信中、ひろゆきから「スリとか全然いなかったんですか？」と治安面についての質問が投げかけられると、くるまは意外な回答をした。

「マジでいなくて。正直、1回バス乗った時に、カバンを棚の上に置いてあったんですよ。そしたら後からどんどん人が入ってきて、奥の方に押し出されちゃって」と振り返り、「奥座ってて、正直ちょっと遠くに離れたカバン危ないかなってみんな思ったけど、最後まで盗られずに」と経験を語った。

この経験から、番組スタッフたちの間でも「もうそういう路線をやめようってなったんですよ。危ない系のことは起きないからってなりましたよね」とバングラデシュの治安の良さに驚いた様子を明かした。

さらに大前プジョルジョ健太ディレクターも「でも本当にいい人たちで、僕も最後の最後まで（撮れ高的に）どうしたらいいのかなって悩んでたんですけど、くるまさんが『バングラデシュはいい国だ！』っていう風に本当に思ってらっしゃったから、そこを描こうっていう風になりました」と番組の方向性にも影響を与えたことを語った。

これに対してくるまは「ABEMAの視聴者は基本的に暴力とかラップとかが好きじゃないですか」と冗談めかして語りながらも、「本当、そこだけ申し訳ないです。普段ABEMAに本籍があるタイプの人にはちょっとそこは申し訳ない。刺激が少なくてっていうのは、僕も反省なんですけど（笑）」と笑いを誘った。