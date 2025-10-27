大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が「#デカ盛り」をつけて投稿した大食い動画に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“女子高生みたい”な水着姿＆“デカ盛り”を大食いする姿（動画あり）

バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形をしているもえあず。2025年9月7日更新のInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子やカメラ目線でほほえむ姿を公開。「か〜わい〜い 女子高生みたい！！」「なんで太らないんですか？」などさまざまな反響が寄せられていた。

“デカ盛り”を大食いする姿に反響

26日には「#大食い #デカ盛り」をつけて、「おうどん。肌寒くなってきたから、あったかいおうどんをスープ代わりに、冷たいおうどんの3玉を食べるよ」と、大量のうどんを食べる動画を公開した。

この投稿には「食べ方も綺麗だし、可愛いし大好き！」「あったかいうどんをスープ代わりにするのはさすがっ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）