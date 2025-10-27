À¼Í¥¤Î¡ÖÀ¼¤Î¸¢Íø¡×ÊÝ¸î¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¡¢AI¤ÇÄó¶¡
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï27Æü¡¢À¼Í¥¤äÇÐÍ¥¤ÎÀ¼¤ò¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ç²Ã¹©¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¿·»ö¶È¡Ö¥ô¥©¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¼Í¥¤ÎÀ¼¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯²»À¼¤Î³È»¶¤¬ÌäÂê²½¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ç¡ÖÀµµ¬¤ÎÀ¼¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¡¢À¼¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤äÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¼¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ýÄ´¤äÀ¼¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿²»À¼¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¡£´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÏÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢´õË¾¤¹¤ë¤»¤ê¤Õ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£NTTÀ¾ÆüËÜ¤ÏÀ¼Í¥¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡£Â¿¸À¸ì¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Å¹æµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢ÉÔÀµ¤ËÀ¸À®¤·¤¿²»À¼¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¡£