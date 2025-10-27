25日、秋田市で全国高校サッカー選手権県大会の決勝が行われ、秋田商業が明桜を破って4年ぶりの優勝を果たしました。



後半、先制を許してから同点に追いつき、試合終了直前に1年生がゴールを奪う逆転劇でした。



今年の決勝は、豊富な運動量で走り負けないサッカーを目指す秋田商業と、タレントが揃い、攻撃的なサッカーを持ち味とする明桜の対戦です。





試合は、両チーム守備を徹底する堅い展開になりました。前半、攻撃の主導権を握ったのは明桜です。何度も秋田商業陣内に攻め込みますが、秋田商業のディフェンダーが体を張って、ゴールを守り無得点で前半を終えました。均衡を破ったのは明桜でした。後半15分、清水が切り込んで、高橋颯翔が胸で押し込んで先制。［秋商0対1明桜］さらに畳みかけようとしたものの決定機を逃した明桜。ゴールキーパーのセーブからのチャンスを活かしたのが“走った”秋田商業でした。エースで3年竹谷の技ありのループシュートが同点ゴールに。［秋商1対1明桜］そして、後半40分が過ぎ、多くの人が延長戦突入を意識した、アディショナルタイムでした。途中出場、1年生原田が受けると、試合終了の直前にシュートを決め逆転。［秋商2対1明桜］秋田商業が劇的な逆転勝ちを収め、全国のトップを切って47回目の全国大会出場を決めました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢年末に始まる全国大会への出場を決めたのはまだ秋田商業と山形明正の2校だけで、これから少しずつ各都道府県の代表が決まっていきます。全国大会の組み合わせ抽選は来月17日に行われます。