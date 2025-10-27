今月20日に湯沢市の民家に侵入し、25日捕獲されたクマについてです。



湯沢市は、緊急銃猟も検討しましたが「弾を受けとめるため壁に土のうを積むなどの準備が必要だった」という認識を示し、住宅地での対応の難しさが浮き彫りとなりました。



捕獲から2日経った27日も、湯沢市の中心部ではクマの侵入を防ぐため、観光案内施設の自動ドアが手動に切り替えられたままで、地元の人たちは不安をぬぐえずにいました。





湯沢市観光案内施設の職員「こんな身近に人の生活の中に入ってくるんだというのでびっくりしました」今月20日、湯沢市の中心部で立て続けにクマの被害に遭った男性4人のうちの1人は、自宅の玄関を開けたところで襲われ、クマはそのまま住宅に侵入しました。それから4日経った先週金曜日時点で、湯沢市は緊急銃猟も検討していました。しかし、「住宅地ではあくまでも最終手段だ」として2つ目の捕獲用のおりを別の出入り口に設置。丸5日が経った25日、ようやくクマが入ったのはこの追加で設置した方のおりでした。佐藤一夫市長「長引いてしまったこと、心配を市民の皆さんにおかけしましたことを本当にお詫び申し上げたいというふうに思います」湯沢市の佐藤一夫市長は、民家内での緊急銃猟について「弾を受けとめるため壁に土のうを積むなどの準備が必要だった」という認識を示し、住宅地での対応の難しさが浮き彫りとなりました。