今予約すると10％オフ！老舗旅館「加賀谷」監修『わたみのおせち』が早割価格で買えるのは10月29日まで。

ワタミが運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」が、2025年10月27日現在、「わたみのおせち」を販売中。

25年10月29日までに予約すると、最大10%引きになる早期割引が適用されます。

能登の老舗旅館「加賀屋」監修

おせちは、能登を代表する老舗旅館「加賀屋」が監修した本格的な味わい。また、自社農場「ワタミファーム」の安全・安心な食材を使用した料理が取り入れられています。

家族向けの『四段重』『三段重』だけなく、単身世帯にもぴったりの『一段重』、硬いものが食べにくくなった人でもおいしく食べられる『やわらかおせち』など幅広いラインアップ。

予約受付期間は12月3日まで、早期割引対象期間は10月29日までです（『やわらかおせち（1人前）』は早期割引の対象外）。

製造後すぐの12月31日に、冷蔵で届きます（『やわらかおせち（1人前）』のみ冷凍でのお届け）。

ラインアップと価格は下記のとおり。

・四段重（3〜4人前）：通常3万5000円→早割適用で3万1500円

・三段重（3〜4人前）：通常2万5000円→早割適用で2万2500円

・二段重（2人前）：通常1万円→早割適用で9500円

・一段重（1人前）：通常3000円→早割適用で2850円

・洋風二段重（2人前）：通常1万2000円→早割適用で1万800円

・やわらかおせち（1人前）：通常5000円（早期割引対象外）

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部