紅しょうが稲田、合コンで“芸人”と自己紹介せず…共演者の一言で一触即発「表出ろ！」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月23日（木）に放送された同番組では、MC陣が注目アーティストと“公開合コン”をする場面があった。

【写真】合コンの自己紹介をめぐり…紅しょうが・稲田とぺえが一触即発！

いつもはゲストを招きトークをする同番組だが、今回は趣向を変えて合コン形式で男性ゲストを深掘りすることに。

登場したのは、海外でも注目を集める7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZから海沼流星と、TikTok総再生回数3億回超え、アメリカ大手レコード会社と契約して話題になったPSYCHIC FEVERから渡邉廉の2人。

ゲストを前に「合コンなので私たちも自己紹介しますか？」と話を振るRIHOは、自らは「クリエイターやってます。RIHOって言います、よろしくお願いします」と自己紹介。

続いて「えっと…ぺえです」とシンプルな自己紹介があると、稲田は「怖いって、ひらがなで『ぺえ』だけって」とツッコミ。これにぺえは「しょうがないじゃん！」と反論した。

そんな稲田は「舞台女優やってます、稲田美紀です。美紀ちゃんって呼んでくれたら嬉しい」と自己紹介。ぺえが「なんだよ舞台女優って」と突っかかると、稲田は「舞台立ってるから舞台女優やろ！」とバチバチに。

しかし、このアピールを「大根役者」とバッサリ斬ってみせたぺえに、稲田は思わず「表出ろ！演技でやってへん」と笑いながらツッコんでいた。