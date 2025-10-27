と絶賛したかつてのチームメートとは？

NBAはスター選手なくして優勝は不可能だ。しかし、それと同時にスター選手のみでも優勝は不可能であり、昨シーズンのオクラホマシティ・サンダーやインディアナ・ペイサーズは、バスケットボールがチームスポーツであることを結果で証明してくれた。

アレックス・カルーソ（オクラホマシティ・サンダー）は、そんなOKCの初優勝（※前回優勝はシアトル・スーパーソニックス時代）になくてはならない存在だった。レギュラーシーズン、プレーオフをあわせても先発はわずか3試合しかなく、ポストシーズン前の平均出場時間は20分にも満たないが、カルーソは若き球団に経験とエナジーをもたらし、大舞台で戦う術をプレーで示してみせた。

レブロンがかつてのチームメートをべた褒め [写真]＝Getty Images

元チームメートであり、共に優勝を経験したレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）も、カルーソの勇姿を手放しで賞賛している。自身のPodcast番組『Mind the Gage』では、チャプターに“Alex Caruso is the ultimate winner（＝アレックス・カルーソは究極の勝者）”と題し、同選手がいかに素晴らしいかについて見解を述べた。

「プレーオフ経験がある選手や、1回戦、2回戦を勝ち上がったことのある選手は多い。でも大事なのは、“誰がチームをひとつにまとめて使命を共有させる存在になるのか”ということなんだ。『これがミッションだ、これが使命だ』と常に方向を示せる人間。コーチ陣が経験豊富でもいいし、GMがトロフィーを並べていてもいい。でも、実際にチームを引っ張っていくのは、たったひとりのそういう人間なんだ。去年のOKCで言えば、それがアレックス・カルーソだった」

カルーソの影響力は、目に見えない数字にも表れていた。プレーオフの平均スタッツは9.2得点2.7リバウンド2.2アシストと見栄えしないが、48分換算のウィンシェア（勝利への貢献度）は合計300分以上のプレータイムがあった中でもチーム3位。また、ディフェンスにおけるプラスマイナスは文句なしのチームトップ成績で、それでいながらフィールドゴール成功率50.0パーセント、スリーポイント成功率41.1パーセントと効率も申し分なかった。

レブロンの饒舌さはこれだけでは止まらなかった。

「シェイ（ギルジャス・アレクサンダー）がどれだけ素晴らしかったかは言うまでもない。J・ダブ（ジェイレン・ウィリアムズ）もそうだし、チェット（・ホルムグレン）ももちろんすごかった。でもカルーソは“その男”だったんだ。どうやってあの舞台に辿り着くかを知っていて、そこにいるために何が必要かを知っていて、逆境でも平常心を保つ術を知っていた。そういうタイプの選手がチームにひとりはいなきゃいけない。あいつは、プレーオフで（ニコラ・）ヨキッチを守ってたんだぞ。エルボーで文字通りヨキッチに頭をぶつけられながらも守ってたんだ」

レブロンが言及したカルーソのヨキッチに対するマッチアップは、ディフェンスのお手本のようなものだった。審判のファウルコールのギリギリを読み取るクリーンなコンタクトと間合い、不利な押し合いでも身体を巧みに入れ替え、シュートミスやスティールの隙を誘発し、一昨年の覇者とMVPを見事に退けた。

ドラフト外でGリーグからキャリアをスタートし、オールディフェンシブまで上り詰めた苦労人。今シーズンは王者として各球団のエースたちから挑戦を引き受ける。

文＝Meiji

【動画】アレックス・カルーソのNBAプレーオフ2025ハイライト