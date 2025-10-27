なんだかSamsung（サムスン）が迷走している気がする今日このごろですが、Galaxy S26 Ultraのケースがもう出ています。公式ケースではなく、ケースメーカーのケースですけど。

リアカメラとワイヤレス規格に注目

Samsungのフラッグシップスマホ Galaxy Sシリーズは、年の始めに発表されるのがお決まり。ゆえにiPhone新モデル登場後から年末が、噂が一番盛り上がるとき。正に今ですね。

ケースメーカーのThinborneは、噂どころかすでにGalaxy S26 Ultraのケースを公開しています。発売こそまだですが、そのデザイン、仕様をたっぷり見せてくれています。

Thinborneのケースから察するに、まずわかりやすいのがワイヤレス規格。現行のGalaxy S25ではワイヤレス規格Qi2に対応すると散々噂されていましたが、実現ならず。これがついにS26で対応になりそう。

また、リアカメラのデザインも変わるようです。リアカメラを縦並びで配置するのはそのままですがt、ケースを見るとカメラ周りに楕円で囲みができるようです。これ、以前からある噂を後押しする形ですね。

無印がなくなる？ Galaxy S26シリーズの画像からわかったこと

Galaxy S24 Ultraまで続いたシャープな外観ではなく、Galaxy S25 Ultraから導入された、より丸みあるデザイン路線がさらに強化されるようで、リアカメラの楕円囲みもその流れの1つでしょう。

ネタ元のAndroid Authorityいわく、Galaxy S26 Ultraは、搭載プロセッサーがSnapdragon 8 Elite Gen 5、バッテリーは5,000mAh、カメラはメインが200MPとされています。

Source: via Android Authority