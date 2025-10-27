　名古屋・今池の老舗「栗菓匠 和泉」の看板商品「栗きんとん巻」は、栗きんとんを生地で包んだ新感覚の和菓子。多い日には1000本以上売れる人気の逸品です。



■看板商品は1日1000本売れる「栗きんとん巻」




　名古屋の今池にある、創業90年の和菓子店「栗菓匠 和泉」。




店名の通り「栗きんとん」（324円）をはじめ、「栗きんとん大福」（324円）や「栗きんとんわらび餅」（270円）といった栗菓子が有名です。




その中でも、看板商品は「栗きんとん巻」（324円）です。

客：
「巻いてあるのが珍しくて」




作り方を見せてもらいました。蒸した栗に砂糖などを加えた栗きんとんの材料を、四角い箱に固めるように入れています。パンパンに詰めたところで、型から外すと大きなブロック状の栗きんとんに。それを切り分けると、棒状の栗きんとんが出来上がります。




店主：
「太すぎると食べにくい。食べやすいサイズが今のこのサイズになっている」




棒状の栗きんとんを、焼き上がった大あんまきのような生地でくるっと巻くと「栗きんとん巻」の完成。多い日には1000本以上売れる大人気商品です。




客：
「栗きんとん巻の5個入りを2つ」

別の客：
「多い時で差し入れとかあると100個とか買っていきます」



■栗きんとん2.5個分が入った贅沢な一本




　おいしさだけでなく、その「お得感」も人気の理由です。

客：
「お得感があります。栗きんとんが3つ分ぐらい入っていて、カステラもおいしい」

1個324円の「栗きんとん巻」には、同じ値段の栗きんとんが2.5個分も入っています。




今や大人気の「栗きんとん巻」ですが、約30年前の販売当初は、受け入れられなかったといいます。

店主：
「栗きんとんは“茶巾しぼり”っていう考えがあるので。ずっと続けることによって味を覚えてもらい、それから徐々に人気に」




看板商品「栗きんとん巻」など、栗きんとんを使ったお菓子は季節限定。販売は12月末ごろまでを予定しています。

2025年10月16日放送