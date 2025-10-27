Photo: SUMA-KIYO

登山やキャンプなどで定番のソフトボトル。使わないときは小さくたためて便利な一方、洗ったあとに、しっかり乾くまで時間がかかるのが難点です。

日光のあたる場所に置いたり、風通しのいい場所に吊るしたりと、いろいろ試してみたのですが、完全に乾くまで早くて1〜2日、長いと5日ほどかかってしまうことも…。

ソフトボトルをスピーディーに乾燥

そんな悩みを解決してくれたのが、この「FANFAN DRYCUBE」（税込 3,500円）。ソフトボトルなど、口の狭いボトル専用に設計されたドライヤーです。

ではさっそく、手持ちのソフトボトル（プラティパス）を使って乾燥テストをしてみたいと思います。

使い方はとてもシンプル。ボトルの口に「FANFAN DRYCUBE」をしっかり差し込み、USB充電器やモバイルバッテリーとマイクロUSBケーブルでつなぐだけ。

接続すると同時にファンが回転し、ボトル内部の空気循環が始まります。このとき、なるべく内部に空気がしっかり行き渡るよう、できるだけボトルを膨らませておくのが、より早く乾かすためのポイントです。

ファンの音があまりにも静かだったので、最初はちゃんと動いているのか少し心配になりましたが、約3時間ほどでボトルの隅々までしっかり乾いていました。

メーカーによると、環境によっては2リットルサイズのプラティパスでも、約2時間で乾燥できるとのこと。これまでは、乾燥に時間がかかるせいで使うのをためらったり、片付けが進まずイライラすることもありましたが、これを使いはじめてからは、そうしたストレスが一気に解消されました。

あえてマイクロUSBを採用した理由

10000mAhのモバイルバッテリーで約3時間使用しても、消費はわずか3％でした

どうして主流のUSB-Cではないの？と思う方も多いかもしれません。メーカーによると、開発当初はUSB-Cでの設計を想定していたものの、USB-Cは低電力環境下では動作が不安定になる場合があるため、安定した稼働を優先し、あえてひと世代前のマイクロUSBを採用したとのこと。

また、モバイルバッテリーの中には、一定時間低電流が続くと自動的に電源がオフになるタイプもあるそうなので、手持ちのモバイルバッテリーが低電力モードに対応しているかを確認してから購入するのがおすすめです。なお、USB充電器からの使用であれば、問題なく動作します。

幅広い口径に対応

対応している口の内径は21mm〜29mmで、ペットボトルにも接続可能。僕がアウトドア用浄水器で使っているボトルの口径もペットボトルと同じサイズなので、とても重宝しています（適合確認済みのボトルについては、メーカー公式サイトに一覧が掲載されています。気になる方は、そちらをチェックしてみてください）。

ソフトボトルなど、口の狭いボトル専用に設計された「FANFAN DRYCUBE」。これさえあれば、面倒だったあとかたづけも驚くほどスピーディーに終わりますよ。