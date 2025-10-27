リサとガスパールのクッキー缶が子育てママの心をわしづかみ！かわいい顔型クッキー入り、小麦・卵・乳不使用で登場
日本語版出版25周年を迎えた絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたクッキー缶が、ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」より発売された。
【画像】クッキー缶の気になる中身をチェック！
白いふわふわボディに赤いマフラーがトレードマークのリサと、黒いボディに青いマフラーがチャームポイントのガスパールが、サクサクほろけるクッキーに変身！楽しいおやつタイムを演出してくれる「『リサとガスパール』クッキー缶」(3300円)を紹介しよう。
■アレルギーっ子ママも安心！こだわり抜いた原材料
このクッキー缶のこだわりは、「小麦・卵・乳」を一切使っていないこと。さらに保存料、香料、着色料まで不使用という徹底ぶりだ。アレルギーを持つ子どもがいる家庭では、市販のお菓子選びに苦労することも多いはず。でも、このクッキーなら家族や友達みんなで同じものを食べられる。
栄養価の高い玄米粉でグルテンフリーを実現し、白砂糖の代わりにきび砂糖で優しい甘みをプラス。大豆由来のバターを使い、従来のクッキーとは異なる焼き時間によって、子どもの小さな口でもほろほろと崩れる食感を生み出している。まさに、すべての子どもたちへの愛情が形になったクッキーなのだ。
■リサとガスパールの顔型クッキーに子どもたち大興奮！
パカッと缶を開けると、リサとガスパールの顔型クッキーを筆頭に、9種類のカラフルなクッキーがぎっしり詰まっている。プレーン、ココア、かぼちゃ、ビーツ、バタフライピー、どれも自然由来の素材で色づけされた体にやさしいラインナップ。野菜パウダーを使ったかぼちゃやビーツ味も、野菜嫌いな子でもパクパク食べられる絶妙な味わいに仕上がっている。
■絵本『リサとガスパールのであい』付きセットも登場
クッキー缶だけでも十分すてきだけれど、絵本「リサとガスパールのであい」がセットになった「《絵本セット》『リサとガスパール』クッキー缶」(4620円)も見逃せない。
転校してきたリサとガスパールが、最初はケンカをしちゃうけれど、やがて大親友になっていく--そんな友情の始まりを描いた物語には、あの赤と青のマフラーの秘密も隠されている。シリーズファンはもちろん、初めてリサとガスパールに出会う子どもたちにもぴったりの一冊だ。
「ほら、このクッキーがリサだよ」「ガスパールはどこにいるかな？」なんて会話をしながら、親子で楽しむおやつタイムは、きっと特別な思い出になるはず。
■西宮阪急で期間限定で販売！
実物を手に取って確かめたい人にも朗報！2025年10月29日(水)からは西宮阪急のポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」でも購入できるようになる。
場所：西宮阪急1階 食料品売場 フードイベントプラザ
期間：2025年10月29日(水)〜11月4日(火)
リサとガスパールのクッキー缶は、贈り物としても最高のチョイス。特に小さな子どもがいる家庭への手土産なら、喜んでもらえること間違いなし。詳細は「Cake.jp」でチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
