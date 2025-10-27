ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて暖かく、重ねても快適。秋冬の着回しに効く一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのジャケットは、1989年にエクスペディション向けに開発され、ブランドのヘリテージモデルとして復刻された一着。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


時流に合わせてサイズ感をアップデートし、現代のスタイルにも自然に馴染む。ポリエステルのマイクロフリース素材は軽くて厚みがあり、柔らかな着心地を提供する。

→【アイテム詳細を見る】

3


デッドエアを効果的にため込む構造により、衣服内を適温に保ち、裾のドローコードで気密性をさらに高めることができる。肩部分はナイロン生地で補強されており、バックパックとの干渉にも配慮した設計。専用ファスナーによるジップインジップシステムに対応し、アウターとの連結も可能。

→【アイテム詳細を見る】

4


秋〜冬のアウトドアやタウンユースで活躍し、アウターとしてもミドラーとしても着回しが効く、機能性と歴史を兼ね備えたフリースジャケット。