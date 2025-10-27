1989年の名作が、今の街に馴染む。ヘリテージモデルの進化形【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
軽くて暖かく、重ねても快適。秋冬の着回しに効く一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、1989年にエクスペディション向けに開発され、ブランドのヘリテージモデルとして復刻された一着。
時流に合わせてサイズ感をアップデートし、現代のスタイルにも自然に馴染む。ポリエステルのマイクロフリース素材は軽くて厚みがあり、柔らかな着心地を提供する。
デッドエアを効果的にため込む構造により、衣服内を適温に保ち、裾のドローコードで気密性をさらに高めることができる。肩部分はナイロン生地で補強されており、バックパックとの干渉にも配慮した設計。専用ファスナーによるジップインジップシステムに対応し、アウターとの連結も可能。
秋〜冬のアウトドアやタウンユースで活躍し、アウターとしてもミドラーとしても着回しが効く、機能性と歴史を兼ね備えたフリースジャケット。
