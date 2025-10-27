「Netflix」や「Apple Music」「YouTube Premium」にお得に加入できる方法教えます ヒントはスマホ
若い世代を中心に定額制の音楽配信サービス（いわゆるサブスク）を利用する人が増えています。また、ドコモ・KDDI（au／UQ mobile）・ソフトバンクの3キャリアは、スマートフォン（スマホ）の対象プランの料金と、サブスク音楽配信サービスの月額料金を一緒に支払うと、ポイント還元が受けられるお得なプログラムを提供しています。
高速・大容量通信が可能な最新の「5G」は、音楽配信はもちろん、ライブやイベントなどの動画配信との相性も抜群です。そこで今回は、大手3キャリアが展開するお得なポイント還元プログラムを紹介します。
スマホとサブスクの相性は抜群！ 3キャリアの還元プログラムをチェック
ドコモ・KDDI（au／UQ mobile）・ソフトバンクが提供する、サブスク加入者向けポイント還元プログラムを紹介します。それぞれ対象となるサブスクサービスや還元の仕組みが異なるので異なるキャリア間で比較する場合は注意が必要です。
ドコモ
NTTドコモは「爆アゲ セレクション」として、ドコモの対象料金プランまたはahamoを契約した上で、対象のサービスを同社経由で申し込むと、dポイントで税別月額料金の最大25％を還元するプログラムを提供しています。対象サービスはかなり多く、音楽配信・動画配信に限ると、下記の8サービスが対象です。
・ディズニープラス スタンダード
・ディズニープラス プレミアム
・Netflix プレミアム
・Netflix スタンダード
・Netflix 広告つきスタンダード
・Spotify Premium Standardプラン
・YouTube Premium
・dアニメストア
※スポーツメインの配信サービスは含まない
なお、「爆アゲ セレクション」のポイント還元率は、2025年12月10日に改定予定です。既存契約者は改定後も据え置きですが、同日以降の新規申込者はポイント還元率が下がり、お得度が下がるので（改定率はドコモの料金プランや「ドコモ光」の契約の有無によって異なる）、対象サービスへの加入を検討しているなら改定前の12月9日までの加入がおすすめです。
ソフトバンク
ソフトバンクも、ソフトバンクプレミアム「エンタメ特典」として、エントリーの上、対象のエンタメサービスを「ソフトバンクまとめて支払い」で支払うとPayPayポイントを付与するプログラムを提供しています。PayPayポイントの付与率は最大20％、通常は5％または10％です。なお、YouTubeは対象外です。
KDDI（au／UQ mobile）
24年12月3日にスタートした「サブスクぷらすポイント」は、au／UQ mobile経由で対象のサービスに加入すると、月額料金の最大20％（サービス開始時は15％）のPontaポイントを還元するプログラムです。Apple Music、YouTube Premium、TELASAは初回加入に限り、無料特典も受けられます。
ドコモの「爆アゲ セレクション」のみ対象となっているストリーミング音楽配信サービス「Spotify」は25年8月以降順次、各プランの月額料金を値上げしました。これに伴い、ドコモの「Spotify Premium Standardプラン」（11月30日まで月額980円／12月1日以降は月額1080円）の「爆アゲ セレクション」による還元ポイント数は12月10日以降、既存契約者は「223pt」から「246pt」に上がりますが（還元率25％）、新規契約者（ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ）は「148pt」（還元率15％）に下がります。
ドコモやKDDIは、ライブ施設の運営やイベント開催にも力を入れているとご存じですか？
例えば、ドコモなどが出資する愛知国際アリーナは25年7月、アジアのアリーナにおいて初となる「Wi-Fi 7」を導入したスポーツ観戦から音楽ライブまで適したハイブリッドオーバル型多目的アリーナ「IGアリーナ」（愛知県名古屋市北区・収容人数は1万7000人）をグランドオープンしました。
同じく名古屋市内には、28年初頭の開業を目指し、三井不動産やKDDIが共同で出資する多目的アリーナ「（仮称）名古屋アリーナ」の建設も進んでいます。今まで東京周辺に集中していた大型ライブ・イベントの、他の地域での活性化が期待されます。
また、KDDIと資本・業務提携しているローソンは、創業50周年を記念して、第1弾から5弾まで累計10万人の動員を目指す「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」を開催予定です。詳細はすでに発表済みです。
特に、第2弾となる「初音ミク」などピアプロキャラクターズが勢揃いする26年1月開催のスペシャルライブ「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」は、1975年のローソン創業から50年の間に大きく変わったデジタル技術を感じさせる内容になりそうです。
スマホと音楽配信や動画配信はとても相性がいいので、今まで月額制で聴き放題となるサブスク型音楽配信サービスやポッドキャスト番組などに触れていなかった方も、ぜひいずれかのサービスに加入して、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。（ななしW）
●通信×エンタメ 本格化は26年以降？
●サブスク音楽配信で新しい体験を
