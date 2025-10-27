ÇðÂÐ¹Åç¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤¬Á´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¡¡²òÀâ¤Ï¾®Ìî¿Æó¡õÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ä¼Â¶·¤Ï¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ5Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤¬Á´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£²òÀâ¤Ï·è¾¡Àï¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî¿Æó¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó
13»þÊüÁ÷³«»Ï¡Á15»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¢¨ºÇÂç±äÄ¹16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú²òÀâ¡Û¾®Ìî¿Æó¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í
¡ÚMC¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é
¡Ú¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Û¸¶ÅÄ°ª¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¼Â¶·¡Û¼ò¼çµÁµ×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¥Ô¥Ã¥Á¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¹õÀ¥æÆÀ¸¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¤ÈFOD¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ç¤âÃæ·Ñ¡¦À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Lemino¤Ç¤ÏÆ±Æü16»þ35Ê¬¡ÁÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÈSPOOX¤âÆ±Æü19»þ¡ÁÏ¿²èÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¤ÈFOD¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ç¤âÃæ·Ñ¡¦À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Lemino¤Ç¤ÏÆ±Æü16»þ35Ê¬¡ÁÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÈSPOOX¤âÆ±Æü19»þ¡ÁÏ¿²èÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£