サザンオールスターズ「愛の言霊～Spiritual Message～」ライブ映像公開
サザンオールスターズが11月19日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』より、「愛の言霊～Spiritual Message～」のライブ映像が公開された。
■燃え上がる炎と妖美な演出が渦巻くステージ
「愛の言霊～Spiritual Message～」は、ライブ当日にイントロが始まると割れんばかりの大歓声が湧き上がり、前半のハイライトとなった一曲。
この楽曲は1996年にシングルリリースされ、実験的なメロディに韻を踏んだ歌詞が溶け合う、サザンオールスターズの音楽的な幅広さを象徴する楽曲のひとつ。
燃え上がる炎とエキゾチックなライティングが渦巻く、妖美な演出に飲み込まれるようなステージ。演奏では、リズム隊＆ブラス隊をはじめとする磨き上げられた重厚なアレンジに乗せて、桑田佳祐のリラックスしながらも情熱的なボーカルが心地よく重なり、没入感たっぷりの映像に仕上がっている。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
■関連リンク
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp