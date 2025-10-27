富樫慧士、インスタグラムの不正ログイン被害「意図しない不適切な投稿がされました」 現在はパスワードの変更して削除
俳優の富樫慧士のXが26日に更新。インスタグラムが不正ログインされていたことを報告した。
【報告全文】富樫慧士がインスタグラムの不正ログイン被害を報告「意図しない不適切な投稿がされました」
【スタッフより投稿】とポストされ「いつも富樫慧士へのご声援いただき、誠にありがとうございます。お知らせがあり投稿させていただきました。ご一読お願い致します」と文面をアップした。
掲載された文面では「いつも富樫慧士へのご声援いただき、誠にありがとうございます。本日、富樫慧士のInstagramが第三者によって不正ログインされ何者かによって、意図しない不適切な投稿がされました」と報告。「現在、不適切な投稿を削除しパスワードの変更を行い対処致しました。不適切な内容の投稿を閲覧した皆様におかれましては、ご不快な思いをさせてしまったこと、誠にお詫び申し上げます」と伝える。最後は「今後はこのようなことが、十分に注意し配慮してまいります。今後とも、富樫慧士へのご声援、宜しくお願い申し上げます」と結んでいた。
富樫は『仮面ライダーセイバー』（2020）で緋道蓮／仮面ライダー剣斬で人気に。今年3月に活動を再開していた。
【報告全文】富樫慧士がインスタグラムの不正ログイン被害を報告「意図しない不適切な投稿がされました」
【スタッフより投稿】とポストされ「いつも富樫慧士へのご声援いただき、誠にありがとうございます。お知らせがあり投稿させていただきました。ご一読お願い致します」と文面をアップした。
掲載された文面では「いつも富樫慧士へのご声援いただき、誠にありがとうございます。本日、富樫慧士のInstagramが第三者によって不正ログインされ何者かによって、意図しない不適切な投稿がされました」と報告。「現在、不適切な投稿を削除しパスワードの変更を行い対処致しました。不適切な内容の投稿を閲覧した皆様におかれましては、ご不快な思いをさせてしまったこと、誠にお詫び申し上げます」と伝える。最後は「今後はこのようなことが、十分に注意し配慮してまいります。今後とも、富樫慧士へのご声援、宜しくお願い申し上げます」と結んでいた。
富樫は『仮面ライダーセイバー』（2020）で緋道蓮／仮面ライダー剣斬で人気に。今年3月に活動を再開していた。