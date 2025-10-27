Travis Japan、新曲「Disco Baby」のMV公開！約30人のダンサーとTJ的プロムパーティー開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが、新曲「Disco Baby」のMVを公開した。

■サビ部分の星の振り付けなど一緒に踊れるダンスも

「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバーで、軽快なビートとブラスの重なりが華やかで高揚感のあるショータイムを演出する躍動感あふれる楽曲。12月3日に発売されるニューアルバム『’s travelers』のリード曲となり、10月27日から先行配信がスタートした。

MVでは、アルバムのプロデュースも担当した松倉海斗が「プロムパーティーの雰囲気を取り入れた世界観にしたい」 とアイデアを出し、それをベースに楽曲や歌詞から受けたインスピレーションを重ね、“70sディスコ”の世界観を掛け合わせて企画された。

撮影は、7月初旬に都内近郊の学校で行われ、教室、校庭、チャーチ前やプロムの会場となるダンスフロアで、約30人のダンサーとダンスする映像は高揚感と幸福感で溢れている。

ディスコダンスや、サビ部分の星の振り付けなど一緒に踊れる部分もあるので、ぜひ覚えて踊ってみよう。

監督は「Would You Like One?」と同じ韓国のHQF、コレオは「Okie Dokie!」から2度目のタッグとなるLAのダンサーShiggyが務めた。

また、Travis Japanはデビュー３周年を迎える10月28日の22時30分から『3rd Anniversary Travis Japan YouTube LIVE』と題したプログラムを自身のYouTubeチャンネルで生配信する。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

■関連リンク

『3rd Anniversary Travis Japan YouTube LIVE』配信URL

https://youtube.com/live/5nvyYQ99FNg

Travis Japan 3rdアルバム特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/