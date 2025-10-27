「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限4212枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4212枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4212( 4212)
ソシエテジェネラル証券 1704( 1704)
SBI証券 2659( 1157)
楽天証券 2085( 825)
松井証券 504( 504)
日産証券 154( 154)
マネックス証券 128( 128)
三菱UFJeスマート 226( 112)
フィリップ証券 77( 77)
JPモルガン証券 68( 68)
バークレイズ証券 25( 25)
ドイツ証券 22( 22)
岩井コスモ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 118172( 118172)
ソシエテジェネラル証券 58431( 58431)
SBI証券 54906( 28108)
楽天証券 37022( 19238)
松井証券 17458( 17458)
バークレイズ証券 11014( 11014)
サスケハナ・ホンコン 9716( 9716)
日産証券 7878( 7878)
三菱UFJeスマート 9871( 5617)
JPモルガン証券 4651( 4651)
マネックス証券 2908( 2908)
ゴールドマン証券 2724( 2618)
ドイツ証券 1899( 1899)
ビーオブエー証券 1490( 1490)
モルガンMUFG証券 1273( 1273)
フィリップ証券 1091( 1091)
みずほ証券 1022( 1022)
大和証券 429( 429)
BNPパリバ証券 371( 371)
野村証券 257( 257)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 51( 17)
フィリップ証券 17( 17)
楽天証券 17( 11)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 10( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
