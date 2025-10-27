V6¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Äü¤á¤¿¡È¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¶ÊÇÛ¿®¡ÄÇØ·Ê¤Ë¡ÈÉÔ¾Í»ö¡É¤È¡È¿¼¹ïÊ¬Îö¡É
¡¡2021Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿V6¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë11·î1Æü¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò10·î26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£DOMOTO¡Ê¸µKinKi Kids¡Ë¤ËÂ³¤¯Âç·¿ÇÛ¿®²ò¶Ø¤À¤¬¡¢¤¢¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÄü¤á¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¼¡¼¡£
¡ÖV6¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È11·î1Æü¡¢V6¤¬²áµî¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Coming Century¡Ê¥«¥ß¥»¥ó¡Ë¤Î¶Ê¤â´Þ¤àÁ´400¶Ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø°¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¡ØWA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤É¤í¤¦¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡Ù¤ä¡Ø°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤ê°¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤ÄDOMOTO¤¬¡¢Á´356¶Ê¤òÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯²½¡£¤À¤¬¤³¤ÎÏ¯Êó¤ËÂÐ¤·¤ÆX¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¡£
¡ÔTOKIO¤Ï±Ê±ó¤ËÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Õ
¡ÔSMAP¤ÈTOKIO¤âÄ°¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êË¾¤ßÇö¤¤¤è¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô²Î¤Ëºá¤ÏÌµ¤¤¤«¤éSMAP¤ÈTOKIO¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Õ
¡ÔTOKIO¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¼Â¸½¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢SMAP¤½¤·¤ÆTOKIO¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÄü¤á¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ò»¶¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡ØLOVE YOU ONLY¡Ù¡ØÃèÁ¥¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤ÄTOKIO¤Ï¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÁûÆ°¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤Î6·î¤Ë²ò»¶¡£¤Þ¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤È»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤â¤¹¤Ç¤ËÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡Ù¡ØÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡Ù¤Ê¤É¹ñÌ±ÅªÌ¾¶Ê¤ò»ý¤ÄSMAP¤â2016Ç¯¡¢²ò»¶¤ÇÊ¬Îö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½êÂ°Àè¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢Á´°÷¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤ÏÃøºî¸¢¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ÎÌäÂê¤«¤éº¤Æñ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤âÃæµïÀµ¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯1·î¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ£»¨¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬V6¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¡ËÇ¯Îð¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤â²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡Ù¤È6¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡Ø²ò»¶¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶»þ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯²½¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡SMAP¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶»þ¡¢¡È²ÖÅ¦¤ß¡É¤È¾Î¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡Ù¹ØÇã±¿Æ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ±¶Ê¤ÎÎß·×Çä¾å¤ò300ËüËçÆÍÇË¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯²½¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÎÏ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£