「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万8192枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8192枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18192( 18192)
ソシエテジェネラル証券 11342( 11342)
SBI証券 5650( 1984)
楽天証券 4712( 1500)
松井証券 721( 721)
三菱UFJeスマート 938( 492)
マネックス証券 388( 388)
フィリップ証券 370( 370)
日産証券 173( 173)
バークレイズ証券 158( 158)
インタラクティブ証券 151( 151)
光世証券 60( 60)
JPモルガン証券 44( 44)
岩井コスモ証券 30( 30)
東海東京証券 13( 13)
豊証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
共和証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 289977( 289977)
ソシエテジェネラル証券 170658( 170658)
SBI証券 90824( 47310)
バークレイズ証券 35497( 35497)
松井証券 30125( 30125)
楽天証券 52285( 23931)
日産証券 18388( 18388)
サスケハナ・ホンコン 16884( 16884)
JPモルガン証券 10406( 10406)
ビーオブエー証券 9649( 9649)
モルガンMUFG証券 7661( 7661)
BNPパリバ証券 7111( 7111)
マネックス証券 7082( 7082)
三菱UFJeスマート 12919( 6915)
野村証券 4935( 4863)
みずほ証券 4289( 4286)
広田証券 4198( 4198)
ゴールドマン証券 4036( 4020)
フィリップ証券 2239( 2239)
東海東京証券 2147( 2144)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 558( 558)
ABNクリアリン証券 548( 548)
SBI証券 153( 103)
楽天証券 173( 91)
フィリップ証券 57( 57)
マネックス証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 40( 24)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース