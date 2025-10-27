「TOPIX先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7059枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7059枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7059( 7059)
ソシエテジェネラル証券 5429( 5429)
バークレイズ証券 1315( 1315)
ビーオブエー証券 1305( 1305)
JPモルガン証券 1150( 1150)
ゴールドマン証券 880( 854)
モルガンMUFG証券 488( 488)
サスケハナ・ホンコン 436( 436)
SBI証券 450( 340)
BNPパリバ証券 294( 294)
シティグループ証券 264( 264)
UBS証券 211( 211)
松井証券 80( 80)
広田証券 69( 69)
野村証券 58( 58)
日産証券 55( 55)
ドイツ証券 38( 38)
みずほ証券 34( 34)
インタラクティブ証券 14( 14)
光世証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース