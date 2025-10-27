「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7298枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7298枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7298( 7265)
ソシエテジェネラル証券 3105( 3105)
ゴールドマン証券 1373( 910)
ビーオブエー証券 848( 848)
バークレイズ証券 837( 837)
SBI証券 1597( 624)
松井証券 574( 574)
サスケハナ・ホンコン 568( 568)
楽天証券 743( 487)
JPモルガン証券 452( 394)
日産証券 262( 262)
野村証券 250( 250)
三菱UFJeスマート 189( 181)
ドイツ証券 135( 135)
フィリップ証券 132( 132)
みずほ証券 130( 130)
山和証券 110( 110)
UBS証券 111( 106)
インタラクティブ証券 83( 83)
マネックス証券 80( 80)
モルガンMUFG証券 80( 0)
BNPパリバ証券 8( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
ABNクリアリン証券 49( 49)
三菱UFJeスマート 14( 10)
SBI証券 13( 9)
松井証券 9( 9)
楽天証券 11( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース