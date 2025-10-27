使用済み携帯電話が年間4億台以上発生、再利用は4割だけ―中国

中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下のニュースアプリ「央視新聞」が10月27日に伝えたところでは、中国循環経済協会の試算によれば、中国では年平均4億台以上の使用済み携帯電話が発生していますが、約60％が消費者の手元にとどまり、市場で流通するのは40％未満であり、正規のルートを通じて処理される割合は、全体の5％にすぎません。

多くの消費者は、下取り価格が期待値に達しないために、古い携帯電話を放置しています。原価5000元（約10万円）以上の携帯電話は、型番が古いため、提示金額は数百元しかありません。下取り価格が低いだけでなく、個人情報のセキュリティへの懸念も、使用済み携帯電話のリサイクルを妨げています。大量の古い携帯電話が長期にわたり放置され、回収プロセスに入っていません。

中国循環経済協会の朱黎陽会長は「毎年4億台の使用済み携帯電話のうち、約2億5000万台が自宅に放置されており、市場に流通している携帯電話はわずか1億5000万台だ。すでに家庭に眠っている使用済み携帯電話の数を合わさると、累計で約40億台に達するだろう」と説明しました。

大量に放置されている使用済み携帯電話は、実際には十分に利用されていない「豊かな資源の鉱脈」です。携帯電話1台の部品には60種類以上の元素が含まれており、古い携帯電話1トンで約200グラムの金やその他の再生可能素材を取り出すことができます。

中国が推進している買い替える政策は、新規購入補助金の動機付け通じて、使用済み携帯電話を遊休品から新規購入の控除金に転換させて、消費者の参加意欲を引き出そうとするものです。（提供/CRI）