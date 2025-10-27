「日経225先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2462枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2462枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22462( 21575)
ソシエテジェネラル証券 16484( 16382)
SBI証券 7389( 4181)
みずほ証券 3700( 2814)
JPモルガン証券 3540( 2800)
バークレイズ証券 3066( 2732)
サスケハナ・ホンコン 2536( 2536)
野村証券 4550( 2323)
ゴールドマン証券 2417( 2238)
日産証券 2226( 2077)
モルガンMUFG証券 2017( 1951)
松井証券 1323( 1323)
楽天証券 1340( 1054)
大和証券 1378( 1049)
BNPパリバ証券 936( 862)
ビーオブエー証券 1686( 648)
三菱UFJeスマート 712( 622)
フィリップ証券 590( 590)
SMBC日興証券 347( 347)
インタラクティブ証券 295( 295)
三菱UFJ証券 826( 0)
シティグループ証券 810( 0)
UBS証券 349( 0)
岡三証券 148( 0)
ドイツ証券 18( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 386( 386)
ABNクリアリン証券 107( 107)
松井証券 68( 68)
楽天証券 86( 58)
SBI証券 45( 31)
バークレイズ証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 28( 26)
ナティクシス証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
フィリップ証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
豊証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 251( 1)
ドイツ証券 250( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース