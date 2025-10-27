½µ´©»ï¤¬¡È»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë±½ÏÃ¡É¤ÇÆÍ·â¼èºà¡¡¤½¤Î¥Í¥¿¸µ¤ËÁûÁ³¡Ö¤¨¤§¤§¤§!?¡×¡Ö¥²¥¹¤ä¤Ê¤¡¡×
ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù#8¤¬25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¡È½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ØµÕ¼èºà¡É
º£²ó¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤òµÕ¼èºà(¼ò°æµ®»Î/¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£)¡×¡¢¡ÖÃÏµåÊ¿ÌÌÀâ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô(½Ð°æÈ»Ç·²ð/¥ä¡¼¥ì¥ó¥º)¡×¡¢¡ÖËÅÄ¾¦»ö»ö·ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯)¡×¡¢¡Ö°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é(ÅÏÊÕÎ´/¶Ó¸ñ)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ·Ý¤Î¤â¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£
»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë±½ÏÃ¤ò¸µ¤Ëº£Ç¯¡¢½µ´©»ï¤ËÆÍ·â¼èºà¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¼ò°æ¡£¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·µ»ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é¤³¤Î°¼Á¤Ê±½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î½Ð½ê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¡È½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤Ø¤ÎµÕ¼èºà¡É¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î±½¤Ï½µ´©»ï³¦·¨¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¡Öµ¼Ô¤Î¾å»Ê¤¬Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡È²ñ¹ç¡É¤ÇÆÀ¤¿¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£¤½¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î·Ý¿Í¤Þ¤Ç¤â¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î±½¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¡£¡Ö¤¤¤ï¤Ð¡¢Å¨¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¤§¤§¤§!?¡×¡Ö¥²¥¹¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤¹¤ë¡£
¡û¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¼ò°æ¤ÎÌ£Êý¤À¤«¤é¡×
¤½¤Îµ¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¼õ¤±¡¢¼ò°æ¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÆÈ¼«Ä´ºº¤ò´º¹Ô¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾Ú¸À¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¼ò°æ¤Ï¡¢ÁáÂ®ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¼«¿È¤â¡Ö¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´ÇÛ¤Ç·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÊ¹¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤«¤éµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¼ò°æ¤ÎÌ£Êý¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊLINE¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢¤È¤â¤·¤²¤Ë¾ðÊó¤Î½Ð¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È°ì¿Í¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢¤Õ¤È²áµî¤Ë¼«¿È¤¬Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡È¤¢¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¡É¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¸µ¥«¥Î¤Îµ²±¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¡¢µõÁü¤Î¡È·ã¥ä¥Ð½÷À¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤³¤¦¤¤¤¦±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï!¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿ÊÖ¿®¤¬¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î·Ú¤µ¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨!?¡×¡ÖÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï¤Ã¤Æ²¿!?¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±½¤Î¡ÈÈ¯¿®¸»¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¡ÈÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î±½¤òÏÃ¤·¤¿¤È¡È¼«Çò¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¼«¤é¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é²·¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¡È½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ØµÕ¼èºà¡É
º£²ó¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤òµÕ¼èºà(¼ò°æµ®»Î/¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£)¡×¡¢¡ÖÃÏµåÊ¿ÌÌÀâ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô(½Ð°æÈ»Ç·²ð/¥ä¡¼¥ì¥ó¥º)¡×¡¢¡ÖËÅÄ¾¦»ö»ö·ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯)¡×¡¢¡Ö°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é(ÅÏÊÕÎ´/¶Ó¸ñ)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ·Ý¤Î¤â¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î±½¤Ï½µ´©»ï³¦·¨¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¡Öµ¼Ô¤Î¾å»Ê¤¬Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡È²ñ¹ç¡É¤ÇÆÀ¤¿¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£¤½¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î·Ý¿Í¤Þ¤Ç¤â¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î±½¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¡£¡Ö¤¤¤ï¤Ð¡¢Å¨¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¤§¤§¤§!?¡×¡Ö¥²¥¹¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤¹¤ë¡£
¡û¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¼ò°æ¤ÎÌ£Êý¤À¤«¤é¡×
¤½¤Îµ¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¼õ¤±¡¢¼ò°æ¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÆÈ¼«Ä´ºº¤ò´º¹Ô¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾Ú¸À¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¼ò°æ¤Ï¡¢ÁáÂ®ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¼«¿È¤â¡Ö¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´ÇÛ¤Ç·Ý¿ÍÃç´Ö¤ËÊ¹¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤«¤éµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¼ò°æ¤ÎÌ£Êý¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊLINE¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢¤È¤â¤·¤²¤Ë¾ðÊó¤Î½Ð¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Ë¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È°ì¿Í¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢¤Õ¤È²áµî¤Ë¼«¿È¤¬Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡È¤¢¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¡É¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¸µ¥«¥Î¤Îµ²±¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¡¢µõÁü¤Î¡È·ã¥ä¥Ð½÷À¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤³¤¦¤¤¤¦±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï!¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿ÊÖ¿®¤¬¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î·Ú¤µ¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨!?¡×¡ÖÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï¤Ã¤Æ²¿!?¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±½¤Î¡ÈÈ¯¿®¸»¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¡ÈÄûÀµ¤·¤È¤¯¤ï¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î±½¤òÏÃ¤·¤¿¤È¡È¼«Çò¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¼«¤é¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÁíÀª40¿ÍÄ¶¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é²·¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£