羽田空港はロッカーもゴミ箱も“使用不可”　駅や公園も警備強化…駐車場の閉鎖も　トランプ大統領来日で都内は厳戒態勢

アメリカのトランプ大統領が27日午後5時頃、日本に到着した。トランプ氏の来日に伴い、東京都内では27日朝から厳戒態勢の警備が始まり、一般市民にもさまざまな影響が出ている。

コインロッカーやゴミ箱が使用できず

羽田空港では警備強化に伴い、コインロッカーの預け入れが一時閉鎖になっている。

空港利用者：

ちょっと出かけるのに邪魔で荷物を預けようかなと思ったんですけど、特別警戒中と…そういえばそうだなって。色々観光で回る予定だったんですけど、手に持ってきます。

空港利用者：

（コインロッカーの閉鎖は）知らなかった。警察の方がたくさんあちこち配置されてて、なんかあるのかなって思っていたんですけど。トラブルがないことを祈ります。不便ですけど、しょうがないかな。

さらに空港内では、ゴミ箱を一時閉鎖し、英語や中国語、韓国語の張り紙で使用できないことを知らせている。このため、空港職員が臨時でゴミを回収する場面もあった。

公園や駅でも警備強化…閉鎖された駐車場も

厳戒態勢なのは空港だけではない。

JR品川駅では27日午前、多くの警察官が警備にあたっていた。また、都内の公園でも、警戒にあたる警察官の姿が見られた。

港区にある青山公園の近くのコインパーキングは、車が止められていないにもかかわらず「満車」のマークが出ていて、「立入禁止」の紙と「警視庁」と書かれた三角コーンが置かれていた。

警視庁は、トランプ大統領の来日に合わせて特別警備本部を設置し、大統領の来日としては最大規模の1万8000人態勢で訪問先や主要な駅などで警備を強化している。

