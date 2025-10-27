【見つけた美女シリーズ】フレッシュ「スペシャル大撮影会」で視線を集めた注目の3人
【モデルプレス＝2025/10/27】25日、都内にてフレッシュ撮影会による「スペシャル大撮影会in Booty東京」が開催。ここでは、50名近い出演モデルの中からモデルプレスが注目した美女を紹介する。
【写真】水着美女がズラリ集結
2025年はすでにDVD3作品リリースしており、今人気上昇中の朝比奈祐未。チャームポイントは「大きなお尻。ひなけつと呼ばれています！」
【朝比奈祐未を作る3大要素】
1.猫（自身も猫を飼っており大好き！）
2.ディズニー（撮影会の翌日も行く予定。ハロウィンシーズンなので仮装も）
3.甘いもの（お酒が飲めないため、その代わりに甘いものでストレス発散）
撮影会を中心にグラビア・コスプレで活躍する白烏しろ。チャームポイントは「黒髪でいつもツインテールかハーフツインです。あとケモ耳も！撮影会ではよくつけています」。
【白烏しろを作る3大要素】
1.睡眠（寒い時は特に）
2.アニメ（最近は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』や、再上映していた『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』を観賞）
3.家族（とにかく家族に支えられています！）
普段OLとしてフルタイムで働きながら撮影会に参加している古浜あおい。この日の撮影会ではMVPを獲得。チャームポイントについては、「横顔を褒めてもらうことが多いんです。鼻がちゅんってしてるってたまに言われるので、気になる方はぜひ横顔を見に来てほしいです」。
【古浜あおいを作る3大要素】
1.ラーメン（ファン向けの鍵垢で麺情報を更新中）
2.仕事（全然友達がいないため、仕事終わりは撮影会がないと人と話す機会がない。仕事が落ち着き具合によって急遽撮影会を行うことも）
3.推し活（今の活動に至るきっかけ。中学生の頃に見ていたコンカフェ嬢のSNSがきっかけで、コンカフェ→ミスコン→被写体に）
（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982735648781148415
【Not Sponsored 記事】
（modelpress編集部）
