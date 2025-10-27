日本代表ＤＦ瀬古歩夢（２５）が、フランス１部ルアーブルで守備的ＭＦとして輝き始めている。

主戦ポジションはセンターバックだが、ルアーブルでは守備的ＭＦとしてのプレーが増えてきた。２６日のオセール戦でも中盤として起用され、フル出場で１―０の勝利に貢献した。フランス紙「レキップ」は「守備的ＭＦとして起用された瀬古歩夢は、中盤で輝きを放った」と高評価を与えた。

ＭＦとしての役割を担うのは今季から所属するルアーブルが初めてではないが、このポジションをさらに磨いていけば、新たな道が開けるかもしれない。

日本代表では９、１０月の活動に招集されたが、瀬古は評価を上げられなかった選手の一人だった。９月の米国遠征の米国戦では後半から投入され、不慣れな左サイドバックでプレー。低調なパフォーマンスだったこともあり、ネット上には森保一監督のさい配を疑問視する声も上がった。

さらに３バック右で先発した今月のパラグアイ戦では、失点に絡んで猛省のコメントを残していた。言うまでもなく、ネット上には批判的な指摘が相次いだ。

そんな中で所属クラブで見せているボランチ適性。日本代表では同ポジションに、ＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ守田英正（スポルティング）、ＭＦ田中碧（リーズ）、ＭＦ佐野海舟（マインツ）らがひしめき、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）もその一人だが、代表生き残りに向けてマイナスにはならなそうだ。