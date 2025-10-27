名古屋・栄のホテル「the b nagoya」の2階に、2025年6月オープンしたパスタ店「ALLY’s PASTA SHOP Nagoya」はあります。



大阪・難波に続く2号店で、ランチタイムには、出来立てのパスタをオーダー式で提供。さらに、ビュッフェ形式のサラダや前菜、スープ、パン、焼菓子、ドリンクなどがすべて食べ放題なのが特徴です。





時間制限がなく、デザートやドリンクまでゆっくり楽しめるため、女子会やママ会などで人気を集めています。パスタは出来立てを味わってもらうために、食べ放題ながらモバイルオーダーシステムを導入。さまざまな味を楽しめるよう、1人前は通常の約3分の1のボリュームになっています。唐辛子とニンニクが効いたトスカーナ名物「カレッティエラ」や、パンチェッタを使った「カルボナーラ」、タコとジャガイモの「ジェノベーゼパスタ」など、本格的なメニューが並びます。中でも一番人気は、さっぱりとした酸味にクリームを合わせた「レモンのクリームパスタ」。そのほかにも、「イカ墨のパスタ」やアンチョビとトマトを使った「プッタネスカ」など、常時10種類のパスタが楽しめます。セミビュッフェコーナーには、日替わりの前菜や総菜、パン、スープが並びます。サラダには種類豊富なドレッシングが用意され、チアシードやナッツスパイスなど体に優しいトッピングも添えられています。パンもいくつか種類があり、タイミングによってはハーブで蒸したパンが登場することもあります。ドリンクは、デトックスウォーターをはじめ、コーヒー、ウーロン茶、紅茶、ノンカフェインやハーブティーなど、約10種類の茶葉をラインナップ。平日限定で、ランチタイムにぴったりな単品パスタ＋セミビュッフェ付きのお得なコースも提供しています。また、17時以降はビュッフェ形式の2時間制で、貸切宴会やパーティーにも対応。懇親会や企業の会合などの利用実績があり、マイクやプロジェクターの貸出も可能です。勉強会やクリスマス会などにもおすすめで、40名から相談に応じています。＜メニュー＞【10種パスタ食べ放題・セミビュッフェ付プラン】（平日2750円／土日祝3080円）【お好きな単品パスタ・セミビュッフェ付プラン】（平日2200円）※2025年7月29日時点の情報です