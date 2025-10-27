ふわふわ氷と冷たいぜんざいが人気 大須観音近くで再び注目集める“和×アジア”の甘味屋
大須観音のすぐ近くに、2025年5月にオープンした「甘味屋 飄堂（ひょうどう）」。
大須商店街で2017年まで営業していたかき氷店が、店名とメニューをリニューアルし、8年ぶりに大須へ戻ってきました。ここでは、日本とアジアのスイーツを融合させた、新感覚のオリジナルスイーツを楽しむことができます。
夏の一番人気は、削ってからすぐに溶けてしまうほどサラサラ・フワフワの「かき氷」。氷には、店専用の甘さを抑えた“練乳氷”と“ヨーグルト氷”を使用し、削り方やソースのかけ方にも工夫を凝らしています。口に入れた瞬間にゆっくり溶けるなめらかな口あたりで、かき氷らしさと濃厚さを両立。男性にも人気の一品です。
ヨーグルト氷に、自家製マンゴーソースとフレッシュマンゴーをトッピング。濃厚ながら後味はさっぱりとしたバランスの取れた味わいで、お店の魅力を最も感じられる一品です。
さらに、自家製アイスクリームを添えた“冷たい”「ぜんざい」も人気。沖縄ぜんざいやアジア各国の甘味からインスピレーションを受けて誕生したスイーツで、白玉やタピオカをベースに、フルーツ、あんこ、フローズンピュレ、ヨーグルト、ナッツなどを組み合わせています。
さまざまな食感と味が重なり合い、混ざってもおいしいように構成されています。果物を使ったものから和風、ヨーグルト、緑豆を使ったものまで種類も多彩。お気に入りを見つける楽しみもあります。
夏はかき氷と冷たいぜんざいが中心ですが、秋冬には新たに温かいぜんざいや食事系メニューも登場予定。
2階にはイートインスペースがあり、ぬくもりある店内でゆっくりと味わうことができます。小さな子どもから近所の方まで、幅広い世代が集う“地域に根ざしたお店”を目指しています。
＜メニュー＞※土日祝日などはスムーズな提供のため、かき氷メニューのみの日もあります
【マンゴー花雪】（900円）
【ストロベリー花雪】【しろくま花雪】
【抹茶白玉あずき花雪】（各950円）
【ブルーベリーヨーグルト花雪】
【マンゴーヨーグルト花雪】（各1000円）
【マンゴーヨーグルトぜんざい】
【雪山（ココナッツ）ぜんざい】
【緑豆ココナッツぜんざい】（各850円）
【抹茶クリームラテ】（550円）など
※2025年7月29日時点の情報です