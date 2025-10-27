大須観音のすぐ近くに、2025年5月にオープンした「甘味屋 飄堂（ひょうどう）」。

大須商店街で2017年まで営業していたかき氷店が、店名とメニューをリニューアルし、8年ぶりに大須へ戻ってきました。ここでは、日本とアジアのスイーツを融合させた、新感覚のオリジナルスイーツを楽しむことができます。



夏の一番人気は、削ってからすぐに溶けてしまうほどサラサラ・フワフワの「かき氷」。氷には、店専用の甘さを抑えた“練乳氷”と“ヨーグルト氷”を使用し、削り方やソースのかけ方にも工夫を凝らしています。口に入れた瞬間にゆっくり溶けるなめらかな口あたりで、かき氷らしさと濃厚さを両立。男性にも人気の一品です。



