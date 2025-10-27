山本由伸へ敬意示す

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。ポストシーズンで2試合連続の完投という大貢献ぶりに、同僚の佐々木朗希投手はまさかの行動を見せた。

9回1失点、しかもポストシーズンで2試合連続完投という快投を披露した山本。強力ブルージェイズ打線から20者連続でアウトを奪うなど、4回以降は1人の走者も許さなかった。

この後の舞台裏が、球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏によって公開された。そこには土下座する背番号11、佐々木の姿が写っていた。

施設内で正座し、ウィル・アイアトン通訳とともに頭を地面につけるようにして深々と下げて山本を出迎えている。その後ろにも90度のお辞儀をしている人物もいた。山本は右手を挙げて応えている。

スーフー氏のインスタグラムに投稿された写真には日本ファンも驚き、SNS上で様々な反響が相次いだ。

「朗希くんの土下座を見られるなんて貴重過ぎる」

「それっぽく右手挙げてるの面白いw」

「ツッコミどころ多すぎる笑」

「AI生成画像かと疑ったわ」

「朗希こんな事するんだ笑」

ポストシーズンでは守護神を務めている佐々木。この期間中「毎回（先発が）完投しないかなと願いながらずっと試合を見ています」とも語っていたが、2度も完投した山本へ敬意を示していた。



（THE ANSWER編集部）